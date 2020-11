Formel 1 - Stimmen zum Crash von Romain Grosjean: "Wir gehen hier ans Limit"

Ein heftiger Unfall von Haas-Fahrer Romain Grosjean hat den Großen Preis von Bahrain überschattet. Während Lewis Hamilton an die Gefährlichkeit des F1-Sports erinnert, ist es für Ex-Weltmeister Damon Hill "ein Wunder", dass dem Franzosen nichts passiert sei.

SPOX hat die Stimmen zum Unfall von Romain Grosjean bei Sky, RTL, Ziggo und Movistar gesammelt.

Lewis Hamilton (Mercedes-Pilot):

"Das war ein Riesenschock. Ich bin froh, dass der Cockpitschutz funktioniert hat, dass die Leitplanke ihm nicht den Kopf abgeschnitten hat. Das ist ein gefährlicher Sport, wir gehen hier ans Limit."

Daniil Kvyat (AlphaTauri-Pilot):

"Zunächst war ich sehr verärgert, weil er so rübergezogen ist. Ich fragte mich, was er da macht. Dann haben sich meine Gedanken aber sofort gedreht, als ich im Rückspiegel das Feuer gesehen habe. Ich habe nur gehofft, dass es ihm gut geht. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, was ich da sehen musste. Ich bin sehr froh, dass er okay ist. Das erinnert uns daran, dass es gefährlich ist, was wir hier machen."

Damon Hill (Ex-F1-Weltmeister):

"Es ist ein Wunder, dass er da in einem Stück rausgekommen ist. Es sah aus, als wäre das Chassis durch die Wand durchgegangen. Diese Bilder schaut sich niemand an und spricht danach von zu viel Sicherheit in der Formel 1. Es wird für die Fahrer schwer werden, das aus dem Kopf zu kriegen."

Daniel Ricciardo (Renault-Pilot):

"Wir müssen in einer Stunde wieder fahren, und im TV sehen wir die ganze Zeit einen Feuerball und sein Auto, das in zwei Teile gerissen wurde. Das können wir auch morgen noch sehen, das müssen wir nicht heute sehen. Das war komplett respektlos und rücksichtslos gegenüber seiner Familie - und den Familien von uns allen, die zuschauen. Sie spielen mit unseren Emotionen, und das fand ich ziemlich widerlich."

Formel 1: Romain Grosjeans heftiger Crash in Bildern © getty 1/19 Roman Grosjean hatte Glück im Unglück. Beim Bahrain-GP flog der Haas-Pilot in der ersten Runde nach einer Berührung mit Daniil Kvyat in die Leitplanke. SPOX zeigt den heftigen Crash in Bildern. © getty 2/19 Sofort eilten die Helfer zum Unfallort. © getty 3/19 Das Medical Car war wenige Sekunden nach dem Aufprall bei Grosjean und zog ihn aus dem Auto. © getty 4/19 Die Fernsehbilder zeigen, wie Grosjean aus dem Auto springt. Rund 27 Sekunden soll er darin noch gesessen haben. © getty 5/19 Grosjean habe laut Haas-Teamchef Günther Steiner nur "geringe Verbrennungen" an Hand und Fuß erlitten. © imago images / PanoramiC 6/19 Nach dem ersten Schock musste sich Grosjean erstmal setzen. © imago images / Grosjean 7/19 Danach ging es für ihn auf die Liege. © getty 8/19 Für den Franzosen ging es sofort ins Medical Center, um untersucht zu werden. Im zweiten Schritt wurde Grosjean ins umliegende Krankenhaus geflogen. © getty 9/19 Die Wucht des Aufpralls wurde erst vollkommen sichtbar, als das Feuer gelöscht war. © getty 10/19 Der Bolide wurde in zwei Teile gerissen. Das vordere Stück klemmte sogar in der Leitplanke. © getty 11/19 Und so sah das hintere Teil aus. © imago images / PanoramiC 12/19 Viel ist nicht mehr übrig ... © imago images / PanoramiC 13/19 Laut ersten Schätzungen sollen beim Aufprall 53 G auf Grosjean gewirkt haben. © imago images / PanoramiC 14/19 Die Vorderreifen flogen quer durch die Gegend. Zum Glück wurde kein Streckenposten verletzt. © imago images / PanoramiC 15/19 Die übrigen Reste mussten mit Mühe aus dem Weg gebracht werden. © getty 16/19 Die Leitplanke war völlig ruiniert und musste aufwendig erneuert werden. © imago images / Motorsport Images 17/19 Es ist das vielleicht spektakulärste Sportfoto des Jahres. 18/19 Sein Landsmann Pierre Gasly starrte, wie wohl alle TV-Zuschauer, gebannt auf den Bildschirm. © imago images 19/19 Erst nach über einer Stunde konnte das Rennen fortgesetzt werden.

Günther Steiner (Teamchef Haas):

"Er ist sehr erschrocken, aber er hat nur kleinere Verbrennungen dort, wo die feuerfeste Kleidung Lücken hat. Das war Glück im Unglück, aber auch toller Einsatz von den Marshalls, die sofort da waren."

Carlos Sainz (McLaren-Pilot):

"Die FIA wird manchmal kritisiert, weil die Autos zu schwer sind. Aber das meiste Gewicht ist für die Sicherheit da. Die FIA wird immer meine volle Unterstützung dabei haben, unseren Sport sicherer zu machen."

Lance Stroll (Racing Point-Pilot):

"Das ist Teil unseres Sports, leider passieren manchmal solch schlimme Dinge. Aber ich glaube, es ist unmöglich, das vollkommen zu verhindern. Ich habe aber völlig abgeschaltet, als ich wieder ins Auto eingestiegen bin. Ich habe mich fokussiert auf meine Arbeit. Schade, dass mein Rennen so bald schon zu Ende war."

Jean Alesi (Ex-F1-Pilot):

"Man muss der FIA danken, dass sie ihn so schnell da rausgeholt haben. Der Halo hat ihm das Leben gerettet."