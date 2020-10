Formel 1 - GP der Eifel: Das Qualifying heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Die Formel 1 macht zum elften Rennen der Saison Halt am Nürburgring in Deutschland. Hier bekommt Ihr alle Informationen, wie Ihr das Qualifying des Eifel-Grand-Prix heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

GP der Eifel, Qualifying: Datum, Uhrzeit und Ort

Zwei freie Trainings wurden gestern bereits abgehalten, am heutigen Samstag (10. Oktober) folgt ein weiteres um 12 Uhr sowie das Qualifying um 15 Uhr.

Daraus resultiert die Startaufstellung für das Rennen. Am Sonntag um 15.10 Uhr schaltet die Ampel beim Grand Prix der Eifel auf Grün.

Formel 1: Ansetzungen beim Eifel-GP auf dem Nürburgring

Die beiden gestrigen Trainings fielen allerdings ins Wasser.

Datum Wochentag Uhrzeit Event 09.10.2020 Freitag 11 Uhr Erstes Freies Training 09.10.2020 Freitag 15 Uhr Zweites Freies Training 10.10.2020 Samstag 12 Uhr Drittes Freies Training 10.10.2020 Samstag 15 Uhr Qualifying 11.10.2020 Sonntag 14.10 Uhr Rennen

Formel 1: Qualifying zum Grand Prix der Eifel heute live im TV und Livestream

Im deutschen Free-TV zeigt RTL das heutige Qualifying live und in voller Länge. Heiko Waßer und der ehemalige Formel-1-Pilot Christian Danner kommentieren das Geschehen, Boxenreporter Kai Ebel wird gelegentlich zugeschaltet. Die Übertragung könnt Ihr als zahlende Kunden auch im Livestream auf TV-NOW sehen.

Alternativ könnt Ihr auf die Livebilder des Pay-TV-Senders Sky auf Sky Sport 1, UHD zurückgreifen. Auch dort wird auf Formel-1-Erfahrung in der Expertise gesetzt, Ralf Schumacher steht dem Kommentator Sascha Roos zur Seite. Auch Sky bietet einen Livestream via der "Sky Go"-App oder dem Sky Ticket an.

In Österreich übernimmt ORF die Übertragung, SRF zeigt das Qualifying in der Schweiz.

Formel 1: Qualifying zum Grand Prix der Eifel heute im Liveticker

Länderübergreifend steht euch der SPOX-Liveticker zum Eifel-GP zur Verfügung! Der Ticker versorgt euch ab 15 Uhr im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen rund um das Geschehen auf dem Nürburgring.

Hier entlang für den Liveticker zum Qualifying.

Formel 1: Rennkalender der Saison 2020

Das Saisnfinale der laufenden Saison ist aktuell für den 13. Dezember in Abu Dhabi eingesetzt. Die Saison begann mit zwei Rennwochenenden in Spielberg, eine Neuheit in der Formel 1 aufgrund des komprimierten Terminkalenders.