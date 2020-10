Formel 1: Trainings fällt ins Wasser - F1-Debüt von Mick Schumacher geplatzt

Das Trainingsdebüt von Mick Schumacher in der Formel 1 ist aufgrund des schlechten Wetters am Nürburgring ins Wasser gefallen. Die Rennleitung entschied, den Start der für 11.00 Uhr angesetzten Einheit abzusagen.

Angesichts von Dauerregen und Nebel in der Eifel kann der Rettungshelikopter derzeit nicht starten - dies aber ist Bedingung.

Der 21-jährige Schumacher sollte in der ersten Trainingseinheit am Freitag erstmals unter Wettkampfbedingungen einen Formel-1-Boliden bewegen. Sein Alfa Romeo mit der Startnummer 37 blieb aber wie alle anderen Rennwagen in den Garagen.

Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher vertritt am Freitagvormittag den Alfa-Stammfahrer Antonio Giovinazzi. Es gilt als wahrscheinlich, dass Schumacher, derzeit Spitzenreiter der Formel 2, den Italiener zur Saison 2021 gänzlich ersetzen wird. Für die zweite Einheit (15 Uhr) ist ein Einsatz Giovinazzi geplant.

Die Witterungsbedingungen am Nürburgring sind mäßig. Kühle Temperaturen und Wind werden auch für Samstag sowie das Rennen am Sonntag (14.10 Uhr) erwartet, an diesen Tagen werden aber allenfalls Schauer erwartet.