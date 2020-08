Am heutigen Samstag steigt in Silverstone das Qualifying für den Großen Preis von Silverstone. Wir zeigen Euch alle nötigen Infos über den Samstag auf dem Silverstone Circuit.

Formel 1 - Jubiläums-GP in Silverstone: Qualifying heute live

Die Formel 1 geht in die nächste Runde und gastiert zum zweiten Mal in dieser Saison im britischen Silverstone, da aufgrund der Corona-Pandemie der Rennkalender gravierend verändert wurde und es pro Land immer nur einen GP geben kann, heißt der Grand Prix dieses Wochenende "Jubiläums-GP von Silverstone". Nun wird die Startaufstellung zum 70. Großen Preis von Silverstone ermittelt, bei dem Lewis Hamilton seinen zweiten Sieg binnen zwei Wochen auf derselben Strecke anpeilt.

Der Brite konnte sich vergangenes Wochenende seine 91te Karriere Pole-Position sichern und es spricht vieles dafür, dass er am heutigen Samstag erneut ins Rennen von ganz vorne starten wird.

Verfolgen könnt Ihr die Qualifikation ab 15 Uhr auf RTL oder Sky Sport. Beide Sender zeigen das komplette Qualifying live und in voller Länge und stellen auch Livestreams zur Verfügung.

© imago images / Poolfoto Motorsport

Formel 1 - Jubiläums-GP in Silverstone: Albtraum Training für Sebastian Vettel

Der Dienstwagen des Heppenheimers Sebastian Vettel verlor zum Ende des zweiten Freien Trainings im "Home of Motorsport" sehr viel Öl, woraufhin ein Motorschaden am Ferrari diagnostiziert wurde. Zu diesem Zeitpunkt lag der Deutsche auf dem 14. Platz des Klassements.

In dieser Saison läuft für Vettel bisher kaum etwas zusammen und mit einem geschwächten Motor wird voraussichtlich auch heute im Qualifying nicht um die Top-Plätze gefahren werden können. Der viermalige Weltmeister erreichte am vergangenen Sonntag beim Ersten der beiden Rennen in Silverstone mit viel Mühe den 10. Platz, sein Teamkollege Charles Leclerc hingegen fuhr mit dem selben Wagen aufs Podium.

Formel 1 - Jubiläums-GP in Silverstone: Die Favoriten im Qualifying

Die Pole wird aller Wahrscheinlichkeit unter den Boliden von Mercedes und Red Bull ausgemacht werden. Der ganz klare Topfavorit ist Lewis Hamilton, doch seinem Teamkollege Valterri Bottas fehlten im zweiten freien Training nur 0.176 Sekunden auf den Briten. Für einen Achtungserfolg im Training sorgte Daniel Ricciardo, der seinen Boliden auf dem dritten Platz parkte und damit schneller war als beide Red Bulls. Der Deutsche Niko Hülkenburg fuhr auf Platz Sechs.

Formel 1 - Jubiläums-GP in Silverstone: Die Pole-Setter in England der vergangenen Jahre

Die Mercedes Dominanz ist auf kaum einem anderen Kurs so klar zu spüren, wie in Silverstone, die vergangenen fünf Jahre stand immer ein Silberpfeil am Quali-Samstag ganz vorne.