Nach einem rennfreien Wochenende macht die Formel 1 Ende August Halt in Spa, wo der Große Preis von Belgien ansteht. Wie informieren Euch über Termine und Datum des Rennspektakels.

Am 16. August fand das bis dato letzte Rennen der Formel 1 statt. In Spanien setzte sich Lewis Hamilton souverän gegen Max Verstappen durch, Sebastian Vettel feierte dabei wenigstens einen Achtungserfolg.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Formel 1 in Spa - Großer Preis von Belgien: Termine, Datum

Vom 28. bis 30. August sind die besten Rennfahrer der Welt auf dem Circuit de Spa-Francorchamps in Belgien aktiv.

Los geht es am Freitag (28. August) mit dem 1. Freien Training, das Highlights des Rennwochenende ist das Rennen am Sonntag (30. August).

Belgien-GP: Der Zeitplan von Spa

Datum Uhrzeit Ereignis 28. August 11 Uhr 1. freies Training 28. August 15 Uhr 2. freies Training 29. August 12 Uhr 3. freies Training 29. August 15 Uhr Qualifying 30. August 15.10 Uhr Rennen

© imago images / Jan Huebner

Formel 1: Großer Preis von Belgien live im TV und Livestream

Den Großen Preis von Belgien könnt Ihr live bei Sky sehen, der Pay-TV-Sender zeigt alle Sessions live und in voller Länge. Gleichzeitig kümmert sich auch RTL um die Übertragung, der Free-TV-Sender zeigte sowohl das Qualifying als auch das Rennen am Sonntag live.

Die dritte und letzte Möglichkeit, das Rennen zu sehen, ist der hauseigene Channel der Formel 1, F1TV. Der kostenpflichtige Streaming-Dienst bietet Euch neben allen Session auch exklusive Kameraeinstellungen an.

Auch Sky und RTL bieten Livestreams an, bei Sky sind das die Optionen Sky Go (für Kunden) und Sky Ticket (für Nicht-Kunden), RTL streamt via TVNow.

Formel 1: Großer Preis von Belgien im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, die Sessions im TV oder Livestream zu verfolgen, ist bei SPOX genau richtig. Wir bieten die Freien Trainings, das Qualifying sowie das Rennen im Liveticker an.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht.

Formel-1-Ranking - Die schnellsten Fahrer seit 1983: Trulli > Vettel! © imago images / Motorsport Images 1/24 Seit jeher stellt sich die Frage nach dem besten F1-Fahrer aller Zeiten. Generationenübergreifend wird diskutiert, wer der schnellste auf den Rundkursen der Welt war. Die Formel 1 hat nun versucht, dies mithilfe eines Algorithmus herauszufinden. © imago images / Action Plus 2/24 Zusammen mit Amazon Web Services wurde dieser über ein Jahr lang ausgetüftelt. Um eine gewisse Vergleichbarkeit zu gewährleisten, ging es dabei rein um die Qualifying-Zeiten der Rennfahrer. Alle Daten der Sessions seit 1983 flossen mit ein. © imago images / LaPresse 3/24 Diese wurden in Relation zum Auto sowie zum Teamkollegen gesetzt. Ausreißer wie Ausfälle, Crashs oder umschwenkende Wetterbedingungen und sogar das Alter wurden miteinbezogen. Grundlage waren immer mindestens fünf Qualifyings zwischen Teamkollegen. © imago images / Thomas Melzer / Motorsport Images 4/24 Fahrer, die beispielsweise ihren Mannschaftskameraden dominiert haben, hatten daher eine höhere Chance auf eine bessere Platzierung. Herausgekommen ist dieses Ranking der 20 schnellsten Fahrer. © imago images / Motorsport Images 5/24 Platz 20: ALAIN PROST (Teams: McLaren, Renault, Ferrari, Williams) - 0.514 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / Motorsport Images 6/24 Platz 19: GIANCARLO FISICHELLA (Teams: Minardi, Jordan, Benetton, Sauber, Renault, Force India, Ferrari) - 0.469 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / Poolfoto Motorsport 7/24 Platz 18: ROBERT KUBICA (Teams: BMW Sauber, Renault, Williams) - 0.463 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / Motorsport Images 8/24 Platz 17: JENSON BUTTON (Teams: Williams, Renault, British American Racing, Honda, Brawn, McLaren ) - 0.462 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / Poolfoto Motorsport 9/24 Platz 16: DANIEL RICCIARDO (Teams: HRT, Toro Rosso, Red Bull, Renault) - 0.461 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / HochZwei 10/24 Platz 15: LANDO NORRIS (Teams: McLaren) - 0.459 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / Poolfoto Motorsport 11/24 Platz 13: CARLOS SAINZ (Teams: Toro Rosso, Renault, McLaren) - 0.457 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / HochZwei 12/24 Platz 13: VALTTERI BOTTAS (Teams: Williams, Mercedes) - 0.457 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / HochZwei 13/24 Platz 12: NICO HÜLKENBERG (Teams: Williams, Force India, Sauber, Renault, Racing Point) - 0.456 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / Motorsport Images 14/24 Platz 11: RUBENS BARRICHELLO (Teams: Jordan, Stewart, Ferrari, Honda, Brawn, Williams) - 0.455 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / HochZwei 15/24 Platz 10: SEBASTIAN VETTEL (Teams: BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari) - 0.435 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / Motorsport Images 16/24 Platz 9: JARNO TRULLI (Teams: Minardi, Prost, Jordan, Renault, Toyota, Lotus) - 0.409 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / Crash Media Group 17/24 Platz 8: HEIKKI KOVALAINEN (Teams: Renault, McLaren, Lotus, Caterham) - 0.378 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / HochZwei 18/24 Platz 7: CHARLES LECLERC (Teams: Sauber, Ferrari) - 0.376 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / Motorsport Images 19/24 Platz 6: NICO ROSBERG (Teams: Williams, Mercedes) - 0.374 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / LaPresse 20/24 Platz 5: FERNANDO ALONSO (Teams: Minardi, Renault, McLaren, Ferrari) - 0.309 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / HochZwei 21/24 Platz 4: MAX VERSTAPPEN (Teams: Toro Rosso, Red Bull) - 0.280 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / Poolfoto Motorsport 22/24 Platz 3: LEWIS HAMILTON (Teams: McLaren, Mercedes) - 0.275 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / Motorsport Images 23/24 Platz 2: MICHAEL SCHUMACHER (Teams: Jordan, Benetton, Ferrari, Mercedes) - 0.114 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / WEREK 24/24 Platz 1: AYRTON SENNA (Teams: Toleman, Lotus, McLaren, Williams)

Formel 1, Großer Preis von Belgien: Die Strecke in Spa im Porträt

Seit 1950 befindet sich die legendäre Strecke in Spa im Rennkalender der höchsten Rennklasse der Welt, sie ist mit neun Rechts- und zehn Linkskurven ausgestattet.

2020 werden die 20 Fahrer 40 Runden auf dem gut sieben Kilometer langen Parkour absolvieren, woraus sich eine Gesamtdistanz von 308,052 Kilometern ergibt.

Rekordsieger in Spa ist Michael Schumacher, der sechsmal den Siegerpokal in Belgien in die Höhe strecken konnte. In den vergangenen zwei Jahren waren ebenfalls die Ferrari das Maß aller Dinge in Spa, vergangenes Jahr gewann Charles Leclerc, 2018 Sebastian Vettel.

Formel 1 terminiert die vier letzten Rennen der Saison - Kalender 2020 komplett

Der Rennkalender der Formel 1 ist endlich komplett. Die Türkei feiert ihr Renn-Comeback, ehe zweimal in Bahrain gefahren wird und das Saisonfinale am 13. Dezember in Abu Dhabi stattfindet. Damit finden 17 der ursprünglich 22 geplanten Rennen statt.

Das letzte Saisondrittel könnte unter Umständen sogar wieder vor Zuschauern ausgetragen werden. "Wir möchten, dass so viele Fans wie möglich zurückkehren. Unsere Priorität bleibt jedoch die Sicherheit", erklärte Formel-1-Boss Chase Carey.

Formel 1: Der komplette Rennkalender 2020