Formel 1 - Spanien-GP: Hamilton fährt ungefährdeten Sieg ein - Vettel mit 3000. Karriere-Punkt

Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Spanien gewonnen. Der Mercedes-Pilot siegte auf dem Circuit de Catalunya vor Red-Bull-Pilot Max Verstappen und seinem finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas. Sebastian Vettel wurde im Ferrari Siebter und sammelte seinen 3000. Karriere-Punkt.

"Das war einfach einer dieser Tage, es hat sich wirklich alles sehr gut angefühlt", sagte Hamilton nach dem Rennen. "Ich habe am Ende nicht mal mitgekriegt, dass es die letzte Runde war, ich wäre einfach weitergefahren."

Dennoch hatte der Brite nach den Schwierigkeiten am vergangenen Wochenende nicht mit einer derart dominanten Vorstellung gerechnet: "Es war eine echte Überraschung, weil wir das Problem mit den Reifen hatten. Ich glaube, wir haben verstanden, was passiert ist, und haben es in dieses Wochenende mitgenommen. Das hat uns unterm Strich dazu in die Lage versetzt, heute diese Leistung zu erbringen."

Vettel zeigte sich bei seinem zweitbesten Saisonergebnis hingegen "nicht wirklich zufrieden. Es war auch heute wieder schwer, gerade im ersten Stint im Verkehr. Dann hatte ich gegen Ende nicht wirklich die Pace. Die Reifen waren dann durch. Ich hatte eigentlich erwartet, dass der Medium etwas länger hält. Auf dem weichen hatte ich ein besseres Gefühl. Zumindest konnte ich mir den besser einteilen", so Vettel gegenüber Sky.

Angesprochen auf die erneuten Kommunikationsprobleme mit seinem Team glaube er, dass "man da jetzt nicht drauf rumreiten muss. Wir sind Risiko gegangen, hätten wir das nicht getan, wäre ich nochmal reingekommen, wäre ich auf Platz elf gelandet." Trotz des versöhnlichen Ergebnisses war es ingsesamt "ein schweres Rennen", aber "insgesamt haben wir gut reagiert".

Spanien-GP: Die Analyse

Den Grundstein für seinen Sieg legte Hamilton schon am Start, als er problemlos seine Führung behauptete. Hinter dem Briten kam Teamkollege Bottas nur schlecht vom Fleck und wurde von Verstappen und Racing-Point-Pilot Lance Stroll überholt. Erst nach vier Umläufen gelang es dem Finnen, Platz drei zurückzuerobern.

Im hinteren Teil der Startaufstellung gab es nur wenige Positionswechsel. Lediglich Kevin Magnussen sprang im Haas an Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) und Esteban Ocon (Renault) vorbei. Sebastian Vettel verteidigte seinen elften Startplatz.

Im ersten Stint war Hamilton sichtlich darauf bedacht Reifen zu schonen, ohne die Kontrolle über das Tempo zu verlieren. Verstappen und Bottas konnten dem Weltmeister zwar folgen, in Angriffsreichweite kam beide aber nicht.

Erst durch die ersten Boxenstopps kam Bewegung ins Feld. Den Anfang machte Verstappen-Teamkollege Alex Albon in Runde 18, der seine weichen Start-Reifen für Mediums eintauschte. Verstappen folgte in Runde 22, danach kamen auch Hamilton und Bottas zur Abfertigung.

Die zweite Rennhälfte lebte dann hauptsächlich von den teils engen Zweikämpfen im Mittelfeld zwischen Ferrari, Renault, McLaren und AlphaTauri. Profiteur der vielen zeitraubenden Duelle war Vettel, der sich via Einstopp-Strategie aus dem Verkehr heraushalten konnte und einen starken siebten Platz einfuhr.

Vorne zogen die Top-3 in kontrollierten Abständen zueinander dem Rest des Feldes davon, dahinter fuhren die Racing Points ihr eigenes Rennen. Auch ein zweiter Stopp gut 15 Umläufe vor dem Ende änderte wenig am Bild. Verstappen behauptete seinen zweiten Platz vor Bottas, ein Angriff auf Hamilton gelang aber nicht.

Lance Stoll kam im Racing Point als Vierter ins Ziel, vor Teamkollege und Corona-Rückkehrer Sergio Perez. Dahinter komplettierten Carlos Sainz (6., McLaren), Vettel (7., Ferrari), Albon (8., Red Bull), Pierre Gasly (9., AlphaTauri) und Lando Norris (10., McLaren) die Top-10. Der Extrapunkt für die schnellste Rennrunde ging an Valtteri Bottas.

Spanien-GP: Die Reifenstrategie

Die meisten Piloten setzten auf dem Circuit de Catalunya auf eine Zweistopp-Strategie. Hamilton, Bottas und Verstappen wechselten ihre weichen Reifen zunächst auf Mediums, um für den Schlussspurt wieder auf die schnellere Mischung zurückzutauschen.

Nur einmal an die Box kamen lediglich Ferrari, Renault und beide Haas-Piloten, als die wirklich schneller Alternative stellte sich der Einstopper für die meisten Fahrer aber nicht heraus. Lediglich Vettel profitierte von Ferraris Entscheidung, nur einmal in die Box abzubiegen.

Highlight des Rennens: Leclerc-Dreher

In einem insgesamt highlightarmen Rennen sorgte Charles Leclerc mit seinem Dreher immerhin für ein wenig Spektakel. Beim Ausgang von Kurve 14 brach dem Monegassen das Heck aus. In der Folge handelte sich Leclerc sogar einen Motorschaden ein, weshalb er das Rennen vorzeitig beenden musste.

Top des Rennens: Lewis Hamilton

Zu keinem Zeitpunkt geriet der Sieg des WM-Führenden in Gefahr. Souverän zog Hamilton an der Spitze seine Kreise und dominierte Tempo und Gegner nach Belieben. Ebenfalls stark: Sebastian Vettel, der trotz unterlegendem Material in die Punkte fuhr.

Flop des Rennens: Wenige Überholmanöver

Der Circuit de Catalunya ist nicht wirklich als Strecke der vielen Überholmanöver bekannt. Das zeigte sich einmal mehr am heutigen Sonntag. Trotz der langen Start-Ziel-Geraden und DRS hatten viele Fahrer große Probleme an ihren Vordermännern vorbei zu kommen.

Formel 1: Die Fahrerpaarungen für die Saison 2021 © imago images / Motorsport Images 1/22 Sebastian Vettel steht laut Medienberichten kurz vor einer Unterschrift beim Rennstall Aston Martin. Wer wird sein Teamkollege sein? Fährt Lewis Hamilton weiterhin für Mercedes? SPOX blickt daher auf alle Cockpits der Formel 1 im Jahr 2021. © imago images / HochZwei 2/22 MERCEDES - VALTTERI BOTTAS: Der Finne hat erneut einen Einjahresvertrag erhalten und wird somit auch 2021 für Mercedes fahren. Bottas wollte eine langfristige Anstellung, Mercedes ließ aber erneut die Tür offen. © imago images / HochZwei 3/22 Zweites Cockpit: Noch offen. Alles deutet daraufhin, dass LEWIS HAMILTON bei Mercedes verlängern wird. Daimler-Chef Ola Källenius kündigte die Verlängerung schon an: "Wir bleiben bei unseren Jungs." © imago images / Poolfoto Motorsport 4/22 FERRARI: CHARLES LECLERC. Der Monegasse wird noch bis einschließlich 2024 für die Scuderia fahren. Leclerc geht als klare Nummer 1 in die neue Saison. © imago images / Poolfoto Motorsport 5/22 CARLOS SAINZ: Zwei Tage nachdem die Trennung mit Sebastian Vettel verkündet wurde, stellte Ferrari den Spanier als neuen Teamkollegen von Leclerc vor. Sainz erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag. © imago images / Action Plus 6/22 RED BULL - MAX VERSTAPPEN: Der Niederländer hat im Januar 2020 bis einschließlich der Saison 2023 unterschrieben. Allerdings hat sich Verstappen einige Ausstiegklauseln gesichert. U.a. darf er das Team verlassen, wenn der Honda-Motor zu langsam ist. © imago images / Poolfoto Motorsport 7/22 Zweites Cockpit: Noch offen. ALEXANDER ALBONS Vertrag läuft 2020 aus, eine Vertragsverlängerung ist noch nicht in Sicht. Das Team gehört allerdings einem Thailänder, der gerne seinen Landsmann im Auto sehen möchte. © imago images / HochZwei 8/22 Alternativen? Eine Rückkehr von PIERRE GASLY gilt trotz der guten Leistungen im AlphaTauri als ausgeschlossen. NICO HÜLKENBERG könnte eine Option sein, er würde aber die Philosophie des Teams über den Haufen werfen. Ein Nachwuchstalent ist nicht in Sicht © imago images / Poolfoto Motorsport 9/22 MCLAREN - DANIEL RICCIARDO: Nach zwei Jahren bei Renault wechselt der Australier zum englischen Traditionsrennstall. Er hat für "mehrere Jahre" unterschrieben und wird den zu Ferrari abgewanderten Sainz ersetzen. © imago images / HochZwei 10/22 LANDO NORRIS: Der Engländer hat im Herbst 2019 vorzeitig für drei weitere Jahre bis einschließlich 2022 bei McLaren verlängert. Ricciardo und Norris: Spaß wird bei dieser Kombo definitiv dabei sein. © imago images / Agiencia EFE 11/22 FERNANDO ALONSO: Nach zwei Jahren Auszeit greift der zweimalige Weltmeister noch einmal an. Bereits zum dritten Mal wird er nun für Renault fahren. Das Team hatte ebenfalls mit Sebastian Vettel verhandelt. © imago images / Hoch zwei 12/22 ESTEBAN OCON: Der Franzose ist noch bis 2021 bei Renault unter Vertrag. Ocon gehört dem Mercedes-Nachwuchsprogramm an und schielt daher auf ein Cockpit bei den Silberpfeilen. © imago images / HochZwei 13/22 ASTON MARTIN: Offiziell hat noch kein Fahrer beim Team unterschrieben. Wahrscheinlich wird aber SEBASTIAN VETTEL beim neuen Werksteam, ehemals Force India, für drei Jahre unterschreiben. © imago images / Hoch zwei 14/22 Neben ihm im Cockpit wird wohl LANCE STROLL sein. Dessen Vater Lawrence gehört der Rennstall und sorgte dafür, dass sein Sohn einen Platz bekam. SERGIO PEREZ hat zwar noch bis 2021 Vertrag, der Mexikaner wird aber aus seinem Vertrag herausgekauft. © imago images / Hoch zwei 15/22 ALFA ROMEO: Lange Suchen braucht Perez aber wohl nicht. Aufgrund zahlungskräftiger Sponsoren im Hintergrund wird er sich wohl Alfa Romeo anschließen. © imago images / ZUMA Wire 16/22 Als Ferrari-Kundenteam gehört eigentlich ein Cockpit in der Obhut der Scuderia, die Antonio Giovinazzi dort platziert. Möglich wäre daher ein Platz für Mick Schumacher. Auch eine weitere Saison von Kimi Räikkönen ist nicht ausgeschlossen. © imago images / Hoch zwei 17/22 ALPHATAURI: Der Zweitstall von Red Bull hat bislang noch keinen Fahrer für 2021 bestätigt. Aufgrund seiner Leistungen dürfte PIERRE GASLY ein erneuter Platz im Cockpit sicher sein. © imago images / Hoch zwei 18/22 Sofern es bei Alex Albon im Red Bull bleibt, dürfte wohl auch der Sitz von Daniil Kvyat sicher sein. Der Russe wird zahlungskräftig aus der Heimat unterstützt. Große Alternativen aus der Formel 2 und Formel 3 gibt es nicht. © imago images / eu-images 19/22 HAAS: Das wohl größte Fragezeichen in der Formel 1. Teamchef Günther Steiner hat sich mehrfach kritisch über seine Fahrer geäußert. Sowohl ROMAIN GROSJEAN als auch KEVIN MAGNUSSEN haben für die kommende Saison keinen gültigen Kontrakt. © imago images / Poolfoto Motorsport 20/22 Bereits in der letzten Saison verhandelte Haas mit NICO HÜLKENBERG. Der Deutsche gilt auch für 2021 als Option. Da Haas ebenfalls ein Ferrari-Kundenteam ist, könnte auch hier ein Platz für den Scuderia-Nachwuchs geschaffen werden. © imago images / Hoch zwei 21/22 WILLIAMS: GEORGE RUSSELL wird 2021 das letzte Jahr seines Vertrages fahren. Dass der talentierte Brite (ebenfalls ein Mercedes-Fahrer) danach noch weiter für Williams fahren wird, gilt als ausgeschlossen. © imago images / Hoch zwei 22/22 NICHOLAS LATIFI: Der Kandier fährt seit 2020 für Williams und besitzt einen "langfristigen Vertrag". Ohne Geld geht es aber auch nicht: Sein Vater Michael pulvert jährlich mehrere Millionen in das Team.

Der WM-Stand nach sechs Rennen

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 132 2 Max Verstappen Red Bull 95 3 Valtteri Bottas Mercedes 89 4 Charles Leclerc Ferrari 45 5 Lance Stroll Racing Point 40 6 Alexander Albon Red Bull 40 7 Lando Norris McLaren 39 8 Sergio Perez Racing Point 32 9 Carlos Sainz McLaren 23 10 Daniel Ricciardo Renault 20

Kontrukteurswertung: