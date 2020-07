Das zweite Rennen der Formel-1-Saison 2020 ist vorbei. Doch wie viele Rennen kommen noch auf uns zu? Diese Frage beantworten wir Euch.

Formel 1: Wie viele Rennen werden in dieser Saison ausgetragen?

Aufgrund des verspäteten Saisonstarts hat sich der Rennkalender der Formel 1 verändert. Es werden, Stand jetzt, nur zehn Rennen in dieser Saison ausgetragen. Dazu werden auch nicht immer die klassischen Strecken abgefahren. Die ersten beiden Rennen wurden in Spielberg in Österreich ausgetragen. Der kommende Grand Prix wird in Ungarn am Hungaroring stattfinden.

Alle restlichen Rennen werden in Europa ausgetragen, da an den anderen Standort noch keine große Sicherheit gewährleistet werden kann.

Termine für die Saison 2020

Noch steht nicht fest, ob zu den bestehenden zehn Rennen noch weitere acht dazu kommen.

Rennen Rennen Strecke Datum 1 GP von Österreich Red Bull Ring, Spielberg 03.-05. Juli 2020 2 GP der Steiermark Red Bull Ring, Spielberg 10.-12. Juli 2020 3 GP von Ungarn Hungaroring 17.-19. Juli 2020 4 GP von Großbritannien Silverstone 31. Juli - 02. August 2020 5 70. Jubiläums-GP Silverstone 07.-09. August 2020 6 GP von Spanien Circuit de Barcelona-Catalunya 14.-16. August 2020 7 GP von Belgien Spa-Grancorchamps 28.-30. August 2020 8 GP von Italien Monza 04.-06. September 2020 9 GP von Italien Toskana, Mugello 11-13. September 2020 10 GP von Russland Sotschi 25.-27. September 2020

Formel 1, Übertragung: F1 im TV und Livestream

Die zehn Rennen der diesjährigen Formel-1-Saison seht Ihr bei Sky. Da RTL ab der Saison 2021/22 aus der Übertragung aussteigt, wird Sky ab der kommenden Saison der einzige deutsche Sender sein, der die Rennen der Formel 1 live zeigt.

Diese Saison könnt Ihr die Rennen ein letztes Mal im Free-TV sehen.

Die Sender bieten Euch auch kostenpflichtige Livestreams ihrer Sendungen an: Now und SkyGo bzw. Sky Ticket.

Formel 1 im Liveticker

Alle Formel-1-Rennen können bei SPOX auch kostenlos im Liveticker verfolgt werden. Damit verpasst Ihr garantiert keine Szene im Rennen.

Hier geht es zum Liveticker-Kalendar

Formel 1: Die Gesamtwertung nach den ersten beiden Rennen

Nach den ersten beiden Rennen führen die beiden Mercedes-Fahrer Valteri Bottas und Lewis Hamilton die Gesamtwertung an. Wird das erneut eine dominante Saison für Mercedes?

Rang Fahrer Punkte 1. V. Bottas 43 2. L. Hamilton 37 3. L. Norris 26 4. C. Leclerc 18 5. S. Perez 16 6. M. Verstappen 15 7. C. Sainz 13 8. A. Albon 12 9. P. Gasly 6 10. L. Stroll 6

Formel 1: Konstrukteurswertung