Formel 1, GP von Ungarn: Qualifying heute live im TV, Liveticker und Livestream

Beim Großen Preis von Ungarn entscheidet sich heute im Qualifying die Startreihenfolge im Rennen. Wo Ihr das Event im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät euch dieser Artikel.

Formel 1, GP von Ungarn: Der Zeitplan des Wochenendes

Nach den ersten beiden Freien Trainings am Freitag stehen heute das abschließende Freie Training sowieso das Qualifying an. Am Sonntag kommt es schließlich zum Rennen auf dem Hungaroring.

Die Termine zusammengefasst seht ihr hier:

Event Datum Tag Uhrzeit Erstes Freies Training 17.7.2020 Freitag 11.00 Uhr Zweites Freies Training 17.7.2020 Freitag 15.00 Uhr Drittes Freies Training 18.7.2020 Samstag 12.00 Uhr Qualifying 18.7.2020 Samstag 15.00 Uhr Rennen 19.7.2020 Sonntag 15.10 Uhr

Formel 1, GP von Ungarn: Qualifying im TV und Livestream

Das Qualifying läuft live im Free-TV: RTL besitzt in dieser Saison noch die Rechte für alle Qualifyings sowie alle Rennen. Bei dem TV-Sender könnt Ihr also die gesamte Veranstaltung verfolgen und verpasst keinen Fahrer und keine Zeit. Darüber hinaus zeigt auch der österreichische Sender ORF das Qualifying live.

Sky-Kunden können das Event natürlich auch auf dem Pay-TV-Sender verfolgen. Sky zeigt das gesamte Rennwochenende live, das bedeutet auch alle Freien Trainings sind dort zu sehen. Via SkyGo können Sky-Kunden das Qualifying auch im Livestream verfolgen.

Formel 1, GP von Ungarn: Qualifying im Liveticker

Natürlich könnt Ihr das Qualifying in Ungarn auch in unserem Liveticker verfolgen. Auch dort bekommt ihr die Zeiten aller Fahrer nahezu in Echtzeit mit.

Zum Liveticker des Qualifyings gelangt Ihr hier, zum Liveticker des Rennens geht es hier entlang. Unseren Liveticker-Kalender findet Ihr zudem hier.

© imago images / HochZwei

Formel 1: Die ersten zehn Rennen im Rennkalender

Der Große Preis von Ungarn ist der dritte Große Preis der laufenden Saison. Nach einwöchiger Pause geht es dann in Großbritannien weiter.