Formel-1-Rennen: Warum wird nochmal in Österreich gefahren?

Valtteri Bottas konnte den ersten Grand Prix der neuen Formel-1-Saison für sich entscheiden. Am Spielberg in Österreich konnte sich der Finne vor Charles Leclerc und Lando Norris durchsetzen. Das nächste Rennen findet ebenfalls am Spielberg in Österreich statt. Aber warum? Diese Frage beantworten wir Euch hier.

Formel 1: Warum wird nochmal in Österreich gefahren?

Das zweite Rennen der Saison findet wie das erste ebenfalls in Österreich statt. Aufgrund der Corona-Pandemie veränderte die Formel 1 den Rennkalender. Neben Spielberg wird auch in Silverstone zweimal gefahren. Das zweite Rennen in Österreich findet am kommenden Wochenende statt. Das Freie Training startet am Freitag, den 10.07, das Qualifying am 11.07. und das Rennen ist dann am 12.07. Rennstart ist um 15.10 Uhr.

Formel 1: Das sind die Rennen der Saison

Datum Grand Prix Länge / Runden / Distanz Start Rennen 03.07. - 05.07.2020 Österreich GP

Spielberg Länge: 4,326 km

71 Rennrunden = 307,146 km 15:10 Uhr 10.07. - 12.07.2020 Steiermark GP

Spielberg Länge: 4,326 km

71 Rennrunden = 307,146 km 15:10 Uhr 17.07. - 19.07.2020 Ungarn GP

Budapest Länge: 4,381 km

70 Rennrunden = 306,670 km 15:10 Uhr 31.07. - 02.08.2020 Großbritannien GP

Silverstone Länge: 5,891 km

52 Rennrunden = 306,332 km 16:10 Uhr 07.08. - 09.08.2020 70. Jubiläums GP

Silverstone Länge: 5,891 km

52 Rennrunden = 306,332 km 15:10 Uhr 14.08. - 16.08.2020 Spanien GP

Barcelona Länge: 4,655 km

66 Rennrunden = 307,230 km 15:10 Uhr 28.08. - 30.08.2020 Belgien GP

Spa-Francorchamps Länge: 7,004 km

44 Rennrunden = 308,176 km 15:10 Uhr 04.09. - 06.09.2020 Italien GP

Monza Länge: 5,793 km

53 Rennrunden = 307,029 km 15:10 Uhr

Formel 1 live im TV und Livestream

Alle Rennen dieser Saison werden über RTL und dem Pay-TV-Sender Sky übertragen. Es wird jedoch die letzte Formel-1-Saison auf RTL zu sehen sein. Ab der Saison 2021/22 steigt der Sender aus der Übertragung aus. Dann werden die Rennen nur noch über Sky zu verfolgen sein.

Beide Sender bieten einen kostenpflichtigen Livestream an: Über RTL Now und SkyGo bzw. Sky Ticket können die Rennen auch von unterwegs verfolgt werden.

Formel 1 im Liveticker

Alle Rennen können bei SPOX auch kostenlos im Liveticker verfolgt werden.

Hier geht es zum Liveticker-Kalender.

Formel 1: Die Ergebnisse des ersten Rennens

Im ersten Rennen konnte sich Valtteri Bottas durchsetzen. Auf Platz zwei und drei landeten Charles Leclerc von Ferrari und Lando Norris von McLaren. Lewis Hamilton landet auf Platz vier. Sebastian Vettel belegte nur den zehnten Platz.

Platz Nr Fahrer Team Zeit Rückstand 1 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:30:55.739 2 16 Charles Leclerc Ferrari 1:30:58.439 + 2.700 3 4 Lando Norris McLaren 1:31:01.230 + 5.491 4 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:31:01.428 + 5.689 5 55 Carlos Sainz jr. McLaren 1:31:04.642 + 8.903 6 11 Sergio Pérez Racing Point 1:31:10.831 + 15.092 7 10 Pierre Gasly AlphaTauri 1:31:12.421 + 16.682 8 31 Esteban Ocon Renault 1:31:13.195 + 17.456 9 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:31:16.885 + 21.146 10 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:31:20.284 + 24.545

Formel 1: Die Gesamtwertung nach dem ersten Rennen