F1: Virtueller Grand Prix der Niederlande heute live im TV und Livestream

Der vierte virtuelle Grand Prix der Formel 1 ist am Start. Wie und wo Ihr den Großen Preis der Niederlande live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Virtual-Grand-Prix: Wann und wo?

Der virtuelle Grand Prix der Niederlande wird nicht auf der Zandvoort-Rennstrecke absolviert, da diese nicht in der Video-Simulation "F1 2019" enthalten ist. Stattdessen wird die Autodrome Jose-Carlos-Pace-Rennstrecke in Interlagos, Brasilien befahren. Das wurde in einem Voting von den Fans entschieden. Das Rennen in Brasilien wird nun am heutigen Sonntag um 19 Uhr starten.

Formel 1: Ayrton Sennas Karriere in Bildern © Getty 1/28 Am 21. März wäre Ayrton Senna 60 Jahre alt geworden. Er begann seine F-1-Karriere 1984 bei Toleman. In Monaco präsentierte er sich erstmals als Regenkönig, wurde Zweiter. © Getty 2/28 Es folgte der Wechsel zu Lotus in der Saison 1985. Dort fuhr der den "John Player Special", das bis heute vielleicht schönste Formel-1-Auto aller Zeiten. © Getty 3/28 2004 ließ Gerhard Berger anlässlich des zehnten Todestages von Senna die Legende des "John Player Special" durch eine Showrunde in Imola wieder aufleben. © Getty 4/28 Küsschen von Berger für Ayrton Sennas Schwester Viviane. © Getty 5/28 Damals im Jahr 2004 ehrte Jordan Senna durch eine spezielle Lackierung der Autos. © Getty 6/28 Doch zurück zu Sennas Karriere. 1987 wurde der Lotus gelb. Eins änderte sich jedoch nicht. Sennas Liebe zum Stadtkurs in Monaco. © Getty 7/28 Senna als Sieger zu Gast bei Fürst Rainier von Monaco und Prinz Albert. Insgesamt gewann Senna sechs Mal im Fürstentum, 1987 war die Premiere. © Imago 8/28 1988 ging Senna zu McLaren-Honda. Auch wenn es ab und zu krachte, wie hier mit Alessandro Nannini. Senna wurde 1988, 1990 und 1991 Weltrmeister. © Getty 9/28 1988 und 1989 fuhr er im Team zusammen mit Alain Prost. Freunde wurden die beiden aber nie, im Gegenteil. © Getty 10/28 In der McLaren-Rekordsaison 1988 teilten sie die Siege noch schiedlich friedlich untereinander auf. Senna und Prost gewannen 15 von 16 Rennen. © Getty 11/28 1989 knallte es dann zum ersten Mal richtig. Senna und Prost kollidierten im vorletzten Rennen in Suzuka. Folge: Nach Sennas Disqualifikation wurde Prost Weltmeister. © Getty 12/28 Gleiches Spiel ein Jahr später. Wieder Suzuka, wieder ein Crash zwischen Prost - jetzt im Ferrari - und Senna. © Imago 13/28 Diesmal kam keiner von beiden ins Ziel und Senna wurde im vorletzten Rennen zum Weltmeister gekürt. © Getty 14/28 Ein weiterer großer Konkurrent von Senna Ende der 80er Jahre war Nigel Mansell. Allerdings ging es mit ihm nie so giftig zu wie mit Prost. © Getty 15/28 Nachfolger von Prost bei McLaren wurde Gerhard Berger. Er und Senna wurden echte Freunde. © Getty 16/28 Wenig später betrat ein neuer großer Konkurrent von Senna die Formel-1-Bühne. Der damals noch blutjunge Benetton-Pilot Michael Schumacher. © Getty 17/28 Schon früh fuhr er den Etablierten vor der Nase herum. Übrigens. Hinter ihm kolldierten mal wieder die alten Streithähne Senna (r.) und Prost. © Getty 18/28 Aber auch Senna und Schumacher gerieten einmal nach einem Crash heftig aneinander. So war er eben, der heißblütige Brasilianer Senna. © Getty 19/28 1993 hatte Senna einen zukünftigen Weltmeister als Teamkollegen, Mika Häkkinen. Doch auch er reichte nie an den Glanz eines Ayrton Senna heran. © Getty 20/28 Denn nicht nur in Brasilien ist Senna die größte Legende des Motorsports. Ein Jammer, dass er am 1. Mai 1994 sterben musste, er hätte uns noch viel Freude gemacht. © Getty 21/28 Der 1. Mai 1994 war der schwärzeste Tag in der Geschichte der Formel 1. Die Legende Ayrton Senna starb bei einem Unfall in Imola. © Getty 22/28 Die Ärzte versuchten noch, Senna wiederzubeleben, aber für den 34-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Ein Aufhängungsteil hatte sich durch seinen Helm gebohrt. © Imago 23/28 Sekunden vor dem tragischen Unfall in der Tamburello-Kurve: Senna führt das Rennen vor Michael Schumacher im Benetton an. © Imago 24/28 Senna gegen Schumacher: Das sollte das große Duell um den WM-Titel 1994 werden. Senna war vor der Saison von McLaren zu Williams gewechselt. © Getty 25/28 Doch Sennas Saison begann sehr schlecht. Er holte in keinem der ersten beiden Rennen Punkte. Beim Pacific-GP kollidierte er mit Nicola Larini im Ferrari. © Getty 26/28 Nachdem Schumi die ersten beiden Rennen gewonnen hatte, musste Senna beim verhängnisvollen Rennen in Imola unbedingt kontern. © Getty 27/28 Doch anstatt sportlichem Erfolg blieb nur grenzenlose Trauer. Seine brasilianischen Fans errichteten Senna an der Unfallstelle einen Schrein. © Getty 28/28 Heute noch erinnert eine Statue an den vielleicht besten Formel-1-Fahrer aller Zeiten.

Niederlande-Grand-Prix: heute live im TV und Livestream

Das Rennen wird von RTL auf RTL.de live übertragen. Als Kommentatoren werden Heiko Waßer und RTL-Moderator Florian König während des Events die Zuschauer begleiten.

Auch die Formel 1 bietet auf mehreren Plattformen einen Stream an. Darunter auf YouTube, Facebook und Twitch.

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt den Livestream des Grand-Prix ebenfalls. Und zwar auf Sky Sport 2 HD.

Virtual-Grand-Prix der Niederlande: Die momentane Liste der Fahrer

Fahrer Bereich Charles Leclerc F1-Fahrer/Ferrari Alexander Albon F1-Fahrer/Red Bull Antonio Giovinazzi F1-Fahrer/Alfa Romeo Racing George Russell F1-Fahrer/Williams Martini Racing Nicholas Latifi F1-Fahrer/Williams Martini Racing Alessio Romagnoli Fußballspieler Petter Solberg Ex-Rallye-Weltmeister Stuart Broad Cricketspieler Ben Stokes Cricketspieler Enzo Fittipaldi F3-Fahrer David Schuhmacher F3-Fahrer Jimmy Broadbent Sim-Racing-Influencer

F1-Virtual-Grand-Prix: Die Sieger der ersten drei Rennen

Den ersten Grand-Prix der Rennserie gewann der chinesische Formel-2-Fahrer Guanyu Zhou in Bahrain. Danach folgten zwei Siege in Folge des aktuellen Ferrari-Piloten Charles Leclerc.

In China fuhr der Monegasse vor Alexander Albon, Guanyu Zhou und George Russell über die Ziellinie. Im kommenden Grand-Prix visiert er nun den Hattrick an.

Datum Ort Sieger 22. März Bahrain Guanyu Zhou 5. April Vietnam (ersetzt durch Australien) Charles Leclerc 19. April China Charles Leclerc 3. Mai Niederlande (ersetzt durch Brasilien) - 10. Mai Barcelona - 24. Mai Monaco -

Formel-1-Saisonauftakt: GP von Österreich

Der Start der realen Formel 1 soll in Österreich über die Bühne gehen. Nachdem etliche Rennen aufgrund der Coronakrise entweder verschoben oder abgesagt werden mussten, findet das erste Rennen Stand heute am 5. Juli statt. Das gab die Rennserie bekannt.

Im Falle einer tatsächlichen Durchführung des Saisonauftakts wird wahrscheinlich ohne Publikum gefahren.

Formel-1-Saison-2020: Diese Fahrer und Teams treten an