Lewis Hamiltons neue Ziele: Auf den Mount Everest und ins All

Er wollte Formel-1-Fahrer werden, er wollte Weltmeister werden, beides hat er geschafft - nun ist es für Lewis Hamilton an der Zeit, sich neue Ziele zu setzen.

"Ich möchte den Mount Everest besteigen, ich möchte ins All, und ich möchte dort den Moonwalk machen", verriet der 35-jährige Brite in einem von der Formel 1 veröffentlichten Videoclip.

Ob er das alles so ganz ernst gemeint hat, ließ Hamilton offen, während der gesamten Aufnahme hatte der Mercedes-Star ein Grinsen im Gesicht. Seine früheste Erinnerung an die Formel 1 ist allerdings sehr real: "Ich habe Ayrton Senna fahren sehen, und von da an wusste ich genau, was ich werden wollte."