Formel 1: Wann beginnt die Saison 2020? Termine, Strecken

Die F1-Saison 2019 ist mit dem letzten Rennen in Abu Dhabi zu Ende gegangen. Wann die Saison 2020 startet und welche Strecken im Kalender sein werden, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Mit 22 Rennen wird es die umfangreichste Formel-1-Saison aller Zeiten.

Formel 1: Die Strecken der Saison 2020

Auf insgesamt 22 Strecken wird in der kommenden Saison gefahren. Für den deutschen Grand Prix gibt es zwei weitere, neue Strecken. Erstmals wird der Formel-1-Zirkus in Vietnam Stopp machen. Außerdem kehrt das niederländische Zandvoort zurück in den Rennkalender.

Datum Grand Prix (Strecke) 15. März Australien, (Melbourne) 22. März Bahrain, (as-Sachir) 5. April Vietnam, (Hanoi) 19. April China, (Shanghai) 3. Mai Niederlande, (Zandvoort) 10. Mai Spanien, (Montmelo) 24. Mai Monaco, (Monte Carlo) 7. Juni Aserbaidschan, (Baku) 14. Juni Kanada, (Montreal) 28. Juni Frankreich, (Le Castellet) 5. Juli Österreich, (Spielberg) 19. Juli Großbritannien, (Silverstone) 2. August Ungarn, (Mogyorod) 30. August Belgien, (Spa-Francorchamps) 6. September Italien, (Monza) 20. September Singapur, (Singapur) 27. September Russland, (Sotschi) 11. Oktober Japan, (Suzuka) 25. Oktober USA, (Austin) 1. November Mexiko, (Mexiko-Stadt) 15. November Brasilien, (Interlagos) 29. November Abu Dhabi, (Yas-Insel)

Formel 1 - Saison 2020: Fahrer und Teams

Nico Hülkenberg und Robert Kubica sind aus den letzten Jahr nicht mehr dabei. Bei Renault ersetzt Esteban Ocan, ehemals Testfahrer bei Mercedes und zuvor bei Racing Point, den Deutschen. Bei Williams erhält Nicholas Lafiti, der bereits mehrmals im Williams in den Trainings aktiv war, den erfahrenen Robert Kubica.

Die Scuderia Toro Rosso wird zur Saison 2020 in AlphaTauri, eine Modemarke von Red Bull, umbenannt.

Team Stammfahrer Alfa Romeo Racing Kimi Räikkönen Antonio Giovinazzi AlphaTauri Pierre Gasly Daniil Kwjat Ferrari Sebastian Vettel Charles Leclerc Haas Romain Grosjean Kevin Magnussen McLaren Racing Lando Norris Carlos Sainz jr. Mercedes Lewis Hamilton Valtteri Bottas Racing Point Sergio Perez Lance Stroll Red Bull Racing-Honda Alexander Albon Max Verstappen Renault Daniel Ricciardo Esteban Ocon Williams George Russell Nicholas Latifi

Formel 1 im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Wie schon in dieser Saison wird die Formel 1 2020 in Deutschland auf RTL und Sky übertragen. Außerdem könnt Ihr weiterhin das kostenpflichtige Streamingangebot von F1-TV nutzen.

Natürlich könnt Ihr wieder alle Trainings, Qualifyings und Rennen der Formel-1-Saison 2020 im LIVE-TICKER von SPOX verfolgen.

Formel 1: Die Weltmeister im Überblick

Lewis Hamilton sicherte sich auch in 2019 den F1-Titel. Damit überholte der Brite Juan Manuel Fangio und rückte auf Rang 2 der ewigen Bestenliste.