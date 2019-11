Formel 1: Max Verstappen holt Brasilien-Pole vor Sebastian Vettel

Red-Bull-Star Max Verstappen geht von der Pole Position in das vorletzte Formel-1-Rennen der Saison. Der Niederländer setzte sich im Qualifying zum Großen Preis von Brasilien (Sonntag, 18.10 Uhr im Liveticker) gegen Sebastian Vettel (Heppenheim) durch.

Sebastian Vettel klopfte Max Verstappen auf die Schulter und lächelte ein bisschen gequält. Der Ferrari-Star musste sich eingestehen: Bei der Hatz nach der Pole Position in Sao Paulo hatte er gegen den wie entfesselt fahrenden Niederländer keine Chance. Und so geht Vettel beim Großen Preis von Brasilien am Sonntag "nur" als Zweiter in sein 100. Rennen für Ferrari.

"Er hat die Pole verdient", sagte Vettel, der sich mit über einer Zehntelsekunde Rückstand auf Verstappen geschlagen geben musste. Sein Red-Bull-Bolide sei regelrecht "geflogen", jubelte der 22-Jährige hinterher: "Ich werde versuchen, den Job morgen zu beenden." Und die Statistik spricht für ihn: In der Hybrid-Ära seit 2014 gewann der Polesetter vier der fünf Rennen in Brasilien.

Zwei Wochen nachdem er den Titel klar gemacht hat, musste sich Weltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) mit Rang drei zufrieden geben. "Wir haben im Vergleich mit den anderen weniger Power, so haben wir die Zeit verloren", sagte der Brite.

Diese Schumi-Rekorde hat Hamilton geknackt - diese könnten noch fallen © getty 1/16 Lange Zeit galten zahlreiche Rekorde von Michael Schumacher als unerreichbar. Doch mit Lewis Hamilton gibt es einen Fahrer, der einige Bestmarken des Kerpeners geknackt hat und noch viele weitere brechen könnte. Welche das sind? SPOX zeigt eine Auswahl. © getty 2/16 POLE POSITIONS: Ausgerechnet bei seinem 200. Grand Prix stellte Hamilton Schumis Rekord von 68 Pole Positions ein (Belgien 2017), nur um sich eine Woche später zum alleinigen Rekordhalter zu machen. Mittlerweile stand Hamilton 87 Mal auf Startplatz eins. © getty 3/16 ANGEFÜHRTE RENNEN: Klar, wenn man oft von der Pole losfährt, führt man auch viele Rennen an. Hamilton tat das bereits 145 Mal - und damit drei Grands Prix öfter als Schumacher (142). © getty 4/16 SIEGE BEI VERSCHIEDENEN GRANDS PRIX: Ein Weltmeister sollte überall schnell sein. Hamilton ist es und beweist das mit 23 Siegen bei verschiedenen Grands Prix. Schumacher folgt mit 22 Stück knapp dahinter. © getty 5/16 SIEGE BEI EINEM GRAND PRIX: Natürlich ist es auch eine außerordentliche Leistung, wenn man einen bestimmten GP über mehrere Saisons hinweg dominiert. So wie Schumacher in Frankreich, wo er 8 Mal gewann. Hamilton kommt auf je 7 Siege in Kanada und Ungarn. © getty 6/16 RENNSIEGE: 91 Stück hat Schumacher hier in die Geschichtsbücher geschrieben. Hamilton kommt auf 83 und dürfte diese irre Bestmarke entsprechend bald knacken. Vielleicht schon in der nächsten Saison? © getty 7/16 SIEGE IN EINER SAISON: Hier teilt sich Schumi (2004) den Rekord mit Sebastian Vettel (2013). Beide kommen auf 13 Siege in einem Jahr. Hamilton schaffte 2018 elf Siege, da hat er also Nachholbedarf. © getty 8/16 SIEGREICHE JAHRE IN FOLGE: Von 1992 - 2006 dauerte Schumis erste F1-Karriere an. Es klingt unglaublich, aber er hat in jedem dieser Jahre mindestens einmal gewonnen. Hamilton hat zwar auch keine sieglose Saison bestritten, ist aber erst seit '07 dabei. © getty 9/16 SIEGE MIT EINEM TEAM: Wer dachte, dass Hamilton mit Mercedes alles dominieren würde und 62 Siege mit einem Team viel wären, vergisst die goldene Ferrari-Ära. Mit der Scuderia war Schumacher nämlich ganze 72 Mal erfolgreich. © getty 10/16 PODESTPLÄTZE: Ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern sich Schumacher und Hamilton auch in dieser Kategorie. Noch führt Ersterer mit 155 Podestplätzen, Hamilton hat aber auch schon 150 auf seinem Konto und wird 2020 hier wohl vorbeiziehen. © getty 11/16 PODESTPLÄTZE IN EINER SAISON: Wenn es ums Pokalesammeln innerhalb eines Jahres geht, sind Hamilton, Schumacher und auch Vettel übrigens gleich auf. Das Trio kommt auf je 17, Hamilton könnte in diesem Jahr die 18 knacken. © getty 12/16 WM-PUNKTE: Wer fleißig Preise abstaubt, der verdient sich auch viele WM-Punkte. Rechnet man nachträglich auf das seit 2010 gültige System um, kommt Schumacher auf 3.890 Zähler, Hamilton steht bei 3.744. © getty 13/16 SCHNELLSTE RENNRUNDEN: Okay, von dieser Rubrik kann man sich nichts kaufen, dennoch wird sich Hamilton freuen, mit 46 Runden zusammen mit Kimi Räikkönen der beste aktive Fahrer zu sein. Zu Schumis 77 schnellsten Rennrunden fehlt aber noch etwas ... © getty 14/16 HATTRICKS: Einen Hattrick gibt es nicht nur im Fußball, sondern auch in der Formel 1 - bestehend aus Pole, schnellster Rennrunde und Sieg. MSC raste in seiner Karriere zu 22 Hattricks, LH44 steht bei 14. © getty 15/16 WM-TITEL: Kommen wir zur wichtigsten Bestmarke, die Schumacher sein Eigen nennt. Sieben Mal krönte er sich zum Weltmeister. Wie lange er damit noch alleine ist? Hamilton steht seit dem US-GP schließlich bei sechs Titeln. © getty 16/16 WM-TITEL IN SERIE: Von 2000 bis 2004 hieß der Champion immer Michael Schumacher. Mit diesen fünf Triumphen in Folge hat er die Nase gegenüber Hamilton vorn, der seit 2017 durchgängig jubelt.

Vettel mit Seitenhieb Richtung Verstappen

Ausgerechnet Verstappen, dürfte sich Vettel gedacht haben. Schließlich hat der Jungspund Ferrari zuletzt in Texas der Schummelei bezichtigt - und nun hat Verstappen der Scuderia auch auf der Strecke die Show gestohlen. Und so konnte sich Vettel auch einen Seitenhieb in Richtung des Rivalen nicht verkneifen. "Ich bin schon überrascht, dass sie so schnell auf den Geraden waren", sagte der Heppenheimer und grinste: "Ein bisschen verdächtig."

Verstappen legte im Autodromo Jose Carlos Pace eine Zauberrunde vor - und der Rest konnte nicht mehr kontern. Das Supertalent sicherte sich die zweite Pole seiner Karriere und machte seinem Teamchef Christian Horner ein perfektes Geburtstagsgeschenk. Charles Leclerc (Monaco) im zweiten Ferrari wurde Vierter, wegen des Einbaus des vierten Verbrennungsmotors in seinem Boliden wird er aber um zehn Plätze strafversetzt.

Für Vettel geht es um Schadensbegrenzung

Ferrari steht in Sao Paulo unter ganz besonderer Beobachtung - Stichwort Motoren-Schummelei. Zuletzt in den USA entwickelten die roten Renner ja überraschend wenig Power, ausgerechnet in dem Rennen, in dem der Weltverband in Sachen Benzinfluss ganz genau hingeschaut hatte. "Das passiert, wenn du aufhören musst zu schummeln", hatte Verstappen hinterher gesagt. Ferrari wehrte sich, bestritt einen Zusammenhang. Und macht in Sao Paulo insgesamt auch wieder einen deutlich stärkeren Eindruck.

Nach dem endgültigen Titel-K.o. geht es für Vettel in den beiden noch ausstehenden Rennen des Jahres vor allem um Schadensbegrenzung, derzeit liegt er in der WM-Wertung nur auf Platz fünf. Selbst sein Teamkollege Leclerc hat 19 Punkte mehr auf dem Konto.

"Der dritte Platz ist das Ziel von Charles, Max und mir. Für mich ist es daher sehr wichtig, dass ich so viele Punkte wie möglich hole", sagte Vettel. In seinem 100. Rennen in Rot hat er nur ein Ziel: "Hier zu gewinnen." Doch dafür muss er erst einmal an diesem Verstappen vorbei.