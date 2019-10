Formel 1: Das Qualifying zum Japan-GP heute live im TV, Livestream und Liveticker

Aufgrund des Supertaifun Hagibis findet das Qualifying zum Großen Preis von Japan erst in der Nacht zum Sonntag statt. Alles was Ihr dazu wissen müsst und wo Ihr die Qualifikation live verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Japan-GP: Wo und wann findet das Qualifying statt?

Taifun Hagibis macht einen Fahrbetrieb in Suzuka unmöglich, weshalb alle Streckenaktivitäten am Samstag komplett abgesagt wurden. Das dritte Freie Training fällt damit komplett aus, das Qualifying wird auf Sonntag, den 13. Oktober, 3 Uhr deutscher Zeit verschoben. Austragungsort des Japan-GPs ist der International Racing Course in Suzuka.

Japan-GP: Das Qualifying live im TV und Livestream

Sowohl das Qualifying als auch das Rennen werden im deutschsprachigen Raum von RTL, ORF und SRF live und kostenlos gezeigt - bei RTL allerdings mit Werbeunterbrechungen. Alle drei Sender bieten ihren mobilen Usern auch Livestreams an - in Deutschland ist aber lediglich der RTL-Livestream TVNow abrufbar. Dieser kostet nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats 4,99 Euro monatlich.

Die werbefreie Alternative für Live-Formel-1 in Deutschland ist der Pay-TV-Sender Sky. Sky überträgt dabei alle Sessions und Pressekonferenzen live und ohne Werbeunterbrechungen. Auch hier gibt es die Möglichkeit via SkyGo, das Geschehen im Livestream mitzuverfolgen.

Ein weiterer Livestream wird von der Formel 1 selbst zur Verfügung gestellt. Mit F1-Pro-TV habt Ihr Zugriff auf alle Onboard-Kameras, die Rennen der Formel 2 und Formel 3 sowie den Porsche Supercup. Das Angebot kostet 7,99 Euro monatlich.

Suzuka: Der Liveticker zum Qualifying

Auch hier bei SPOX könnt Ihr live mit dabei sein. Ab 3 Uhr morgens gibt es einen Liveticker, mit dem Ihr kein Highlight verpasst.

Japan-GP: Der Zeitplan fürs Wochenende

Durch den drohenden Taifun wurde das Qualifying auf Sonntag verschoben.

Datum Uhrzeit Session 11.10.2019 03 Uhr 1. Training 11.10.2019 07 Uhr 2. Training abgesagt - 3. Training 13.10.2019 03 Uhr Qualifying 13.10.2019 07.10 Uhr Rennen

Japan-GP: Die Daten und Fakten

Steckbrief

Streckenname Suzuka International Racing Course Länge 5.807 Meter Runden 53 Distanz 307,471 km Rechtskurven 10 Linkskurven 8

Japan-GP: Fahrer und Teams

Japan-GP: Fahrer und Teams