Heute findet der Große Preis von Russland statt. Hier könnt Ihr das Formel-1-Rennen im Live-Ticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Formel 1 - Russland-GP: Rennen heute im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Generell hat Ferrari auch auf dem Olympia-Kurs in Russland das bis dato beste Auto. Allerdings geht Hamilton mit Medium-Reifen, also einer härteren Mischung als die Scuderia, ins Rennen. Das könnte ihm strategische Vorteile geben.

Vor Beginn: Doch ist die Pole an diesem Wochenende wirklich ein Vorteil? Zur ersten Kurve sind es in Sotschi 890 Meter - eine ideale Strecke für die Hinterherfahrenden, um sich im Windschatten anzusaugen und einen Angriff vorzubereiten. Darauf wird Vettel hoffen, schließlich will er nach seinem Erfolg in Singapur den zweiten Sieg in Folge holen.

Vor Beginn: Charles Leclerc startet zum vierten Mal in Folge von der Pole Position, hinter ihm gehen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel von den Plätzen zwei und drei ins Rennen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Großen Preis von Russland! Das Rennen startet um 13.10 Uhr deutscher Zeit.

© getty

Formel 1 - WM-Stand vor dem Großen Preis von Russland

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 296 2 Valtteri Bottas Mercedes 231 3 Charles Leclerc Ferrari 200 4 Max Verstappen Red Bull 200 5 Sebastian Vettel Ferrari 194

Russland-GP heute live im TV und Livestream

Wie üblich überträgt RTL das Rennen im Free-TV. Wer auf eine werbefreie Übertragung setzt, muss auf den Pay-TV-Sender Sky zurückgreifen.

Beide Sender zeigen den Grand Prix auch in ihren kostenpflichtigen Livestreams. Diese sind über TVNOW beziehungsweise Sky Go verfügbar. Darüber hinaus könnt Ihr das Rennen beim offiziellen Formel-1-Streamingportal F1 TV sehen.