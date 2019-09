Der Große Preis von Singapur steht heute auf dem Programm. Hier könnt Ihr das Formel-1-Rennen im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Formel 1 - Singapur-GP: Rennen heute im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Wie viele Reifen haben die Teams noch zur Verfügung? Alle Fahrer haben noch einen neuen Satz der härteren Mischung im Petto. Außerdem Mercedes haben auch alle Piloten noch einen neuen Satz der Mediums zur Verfügung.

Vor Beginn: Die Formel 1 soll spannender werden. So wurde die Idee einer Umkehrung der Startaufstellung, so wie es in der Formel 2 der Fall ist, diskutiert. Sebastian Vettel hat dazu eine klare Meinung: "Wenn die Leute besseren Sport sehen wollen, dann müssen wir es schaffen, dass die Leistungsdichte im Feld erhöht wird."

Vor Beginn: Das Rennen in Singapur findet in der Nacht statt, was absoluten Seltenheitswert in der Formel 1 hat. Zudem bietet die 5.063 Kilometer lange Strecke 23 Kurven - die meisten im F1-Kalender. Auf die Fahrer wartet also ein hartes Rennen.

Vor Beginn: Charles Leclerc startet bereits zum fünften Mal im Ferrari von der Pole, dazu zum dritten Mal in Folge. Auf den Plätzen zwei und drei stehen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Großen Preis von Singapur. Das Rennen startet um 14.10 Uhr.

Formel 1: Der Große Preis von Singapur im TV und Livestream

Die Formel 1 könnt Ihr in Deutschland bei drei verschiedenen Anbietern sehen: Sky, RTL und F1 TV, die alle drei einen Livestream anbieten. Allerdings sind diese kostenpflichtig - außer Ihr besitzt bereits ein Sky-Abo.

Während die Übertragung des RTL im Free-TV zu sehen ist, braucht Ihr für Sky und F1 TV ein Abonnement.

Formel 1: Die Startaufstellung des Singapur-GP

So gehen die Boliden ins Rennen:

Platz Fahrer Team Zeit 1 Charles Leclerc Ferrari 1:36.217 2 Lewis Hamilton Mercedes +0.191 3 Sebastian Vettel Ferrari +0.220 4 Max Verstappen Red Bull +0.596 5 Valtteri Bottas Mercedes +0.929 6 Alexander Albon Red Bull +1.194 7 Carlos Sainz McLaren +1.601 8 Daniel Ricciardo Renault +1.878 9 Nico Hülkenberg Renault +2.047 10 Lando Norris McLaren +2.112 11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +2.480 12 Pierre Gasly Toro Rosso +2.482 13 Kimi Räikkönen Alfa Romeo +2.641 14 Kevin Magnussen Haas +3.433 15 Daniil Kwjat Toro Rosso +3.740 16 (+5 Getriebewechsel) Sergio Perez Racing Point +2.403 17 Lance Stroll Racing Point +3.782 18 Romain Grosjean Haas +4.060 19 George Russel Williams +4.670 20 Robert Kubica Williams +4.969

Formel 1: Die Gesamtwertung

Lewis Hamilton führt vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas die Gesamtwertung an.