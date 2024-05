Eishockey-WM: USA mit Pleite vor Duell mit Deutschland

Vor 9109 Zuschauern in der Ostrava Arena trafen Joel Eriksson Ek (9.), Lucas Raymond (24.), bei den Detroit Red Wings Teamkollege von Moritz Seider, Marcus Johansson (37.) sowie Victor Hedman (60.) und erneut Eriksson Ek (60.) jeweils ins leere Tor für die Schweden. Die Treffer für die USA erzielten Zach Werenski (33.) und Brock Nelson (44.).

In der Gruppe A mussten sich die Gastgeber und die große Mehrheit der 17.413 Zuschauer in Prag lange gedulden. Beim 1:0 im Penaltyschießen der Tschechen gegen Finnland fiel in 65 Minuten kein Tor, sodass der Shootout entscheiden musste. Dort war Lukas Dostal im tschechischen Tor nicht zu überwinden, der Goalie der Anaheim Ducks parierte alle vier finnischen Versuche.

Auch die Schweiz erwischte einen Auftakt nach Maß. Die Eidgenossen, die im Vorjahr im Viertelfinale an der deutschen Mannschaft gescheitert waren, ließen Norwegen beim 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) keine Chance.