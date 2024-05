Deutschland vs. Slowakei: Eishockey WM heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Vizeweltmeister Deutschland will auch bei der diesjährigen Weltmeisterschaft in Tschechien wieder mitmischen, als erster Gegner wartet die Slowakei. Das DEB-Team dürfte mit Selbstvertrauen in das Duell gehen, das Testspiel der beiden Nationen vor drei Wochen gewann die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis 7:3.

Vor Beginn: Das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft steigt in der Ostravar Arena, und zwar ab 16.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Partie Deutschland vs. Slowakei bei der Eishockey-WM 2024!