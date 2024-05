DEL: Red Bull München verpflichtet Nationalspieler Tobias Rieder

Der 31 Jahre alte Offensivspieler war 2021 nach Schweden gewechselt und mit feierte mit Växjö Lakers 2023 die Meisterschaft in der SHL. "In den Gesprächen wurde deutlich, dass beide Seiten große Ziele haben, die wir gemeinsam erreichen wollen", sagte Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey.

In der NHL hatte Rieder zwischen 2014 und 2021 insgesamt 492 Partien (67 Tore, 83 Assists) für die Arizona Coyotes, Los Angeles Kings, Edmonton Oilers, Calgary Flames und Buffalo Sabres bestritten. "Red Bull hat eine Top-Mannschaft und eine Top-Organisation. Zudem ist es für meine Familie und mich nach der Geburt unserer Tochter an der Zeit, nach so vielen Jahren im Ausland wieder nach Hause zu kommen. Es hat einfach alles perfekt gepasst", sagte Rieder.

Für die deutsche Nationalmannschaft kam Rieder 57-mal zum Einsatz (13 Tore, 17 Assists). Der gebürtige Landshuter nahm bisher an fünf Weltmeisterschaften und den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking teil.