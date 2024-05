© getty

Eishockey WM, Prämien und Preisgeld für das DEB-Team: Wie viel Geld bekommen die deutschen Spieler?

Wie viel das DEB-Team bei der kommenden WM verdienen wird, ist noch nicht bekannt - und auch ein Blick auf die vergangenen Turniere schafft nicht wirklich Klarheit. Was wir wissen: Bei der Weltmeisterschaft 2023 hat die IIHF Prämien an die besten sechzehn Teams und einen zusätzlichen Bonus an den Turniersieger ausgeschüttet.

Diese Infos bestätigte der DEB im vergangenen Jahr gegenüber der Bild, offenbarte allerdings keine weiteren Details. Wie die Bild jedoch weiter berichtete, würden je 530.000 Euro an die Verbände im Achtelfinale ausgeschüttet und eine Million Euro an den Weltmeister. Wie viel davon aber an die Spieler geht? Das bleibt unklar.