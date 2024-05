Eishockey-WM: Torrekord inklusive! Deutschland gewinnt wilden Schlagabtausch

"Im Viertelfinale kann alles passieren", sagte NHL-Stürmer Lukas Reichel zu einem Wunschgegner in der nächsten Runde am ProSieben-Mikrofon: "Deshalb ist es uns wurscht, wer auf uns zukommt."

Maximilian Kastner stimmte seinem Teamkollegen zu. "Wir nehmen jeden. Wir schauen uns die Spiele an und lassen uns überraschen", erklärte der Münchner bei MagentaSport.

Die offensivstarke Mannschaft stellte mit 34 Toren einen WM-Vorrundenrekord für den Deutschen Eishockey-Bund (DEB) auf, zwei weitere Treffer wurden nach Videobeweis aberkannt. Doch in der Defensive wurden erneut gravierende Mängel offensichtlich.

Die fünfte Teilnahme an der K.o.-Runde in Folge hatte bereits seit Sonntagabend festgestanden. Im Viertelfinale am Donnerstag ist vor allem in der Abwehrarbeit eine deutliche Steigerung notwendig, wenn die WM nicht schnell enden soll.

Der künftige Mannheimer Marc Michaelis (20.), der Bremerhavener Lukas Kälble (26.), der Ingolstädter Wojciech Stachowiak (32./42.), der Münchner Maximilian Kastner (32.) und NHL-Stürmer Lukas Reichel (45.) erzielten vor 9109 Zuschauern in Ostrava die Tore für das Kreis-Team.

Valentin Claireaux (17.), Anthony Rech (22.) und Sacha Treille (27.) hatten den Weltranglisten-13., der nur gegen den Absteiger Polen gewann, dreimal in Führung gebracht.