Eishockey-WM: Vizeweltmeister Deutschland steht vorzeitig im Viertelfinale

Damit ist der Weg für das Team von Bundestrainer Harold Kreis schon vor dem abschließenden Vorrundenspiel am Dienstag (12.20 Uhr/Pro7 und MagentaSport) gegen Frankreich frei.

Offen ist noch, ob die deutsche Mannschaft die Gruppe B in Ostrava als Zweiter, Dritter oder Vierter abschließt - und damit auch, gegen wen sie in der Runde der letzten Acht antreten muss. Mögliche Gegner sind die Schweiz, Gastgeber Tschechien und Titelverteidiger Kanada.

Die Siegesserie der Schweiz bist derweil gerissen. Im sechsten Vorrundenspiel unterlagen die Eidgenossen dem Titelverteidiger Kanada mit 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) und rutschten in der Gruppe A in Prag auf den dritten Tabellenplatz ab. Die Kanadier blieben als einziges Team auch in der sechsten Partie ungeschlagen und setzten sich an die Spitze.