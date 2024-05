Deutschland, Eishockey WM heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt USA vs. DEB-Team im TV und Livestream?

Erst gestern startete die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft mit einem 6:4-Sieg gegen die Slowakei in die Weltmeisterschaft in Tschechien, schon muss es am heutigen Samstag, den 11. Mai, direkt das nächste Mal ran. Der Gegner heute: die USA.

Das Spiel der Gruppe B geht um 20.20 Uhr los und wird in der Ostravar Arena in Ostrava bestritten.