Eisbären Berlin gewinnen Torfestival gegen Fischtown Pinguins und gleichen im Finale der DEL aus

Die Bremerhavener, die im Halbfinale Titelverteidiger Red Bull München ausgeschaltet hatten, kassierten erst ihre zweite Niederlage in den Play-offs. Am Sonntag (15.30 Uhr/MagentaSport) hat die Überraschungsmannschaft von der Waterkant, die Spiel eins mit 4:2 gewonnen hatte, wieder Heimrecht.

"Wir können zufrieden sein", sagte Müller bei MagentaSport: "Im zweiten Drittel hatten wir ein paar Durchhänger, aber wir haben uns gut zurückgekämpft und im letzten Drittel Vollgas gegeben. So müssen wir weitermachen."

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof brachte Nationalspieler Pföderl die Eisbären in Überzahl in Führung (19.). Bei angezeigter Strafe gegen die Gäste erhöhte Blaine Byron (25.), Vize-Weltmeister Marcel Noebels bereitete beide Tore vor.

Kapitän Jan Urbas, Scorerkönig der Hauptrunde, verkürzte im Nachschuss (29.). Doch dann glänzte Noebels erneut mit einem genialen Pass in den Slot, wieder vollendete Torjäger Pföderl (30.). Urbas antwortete mit dem ersten Powerplaytreffer für Bremerhaven in der Finalserie (32.), sein slowenischer Sturmkollege Ziga Jeglic glich wenig später aus (35.).

Verteidiger Müller (39.) sorgte dafür, dass die Eisbären dennoch mit einem Vorsprung ins Schlussdrittel gingen. Allerdings ohne Noebels, der kurz vor der zweiten Pause verletzt in die Kabine verschwunden war. Mit einem Solo über das gesamte Eis sorgte Müller für das Highlight des Spiels (47.).