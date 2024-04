"Das gibt's im Sport nicht oft": Eisbären feiern "süße" Meisterschaft - Pinguins zwischen Stolz und Trauer

Eisbären-Coach Serge Aubin schnürt den Hattrick

Und auch der Gemeinte, der Trainer, der sich im schnelllebigen Eishockeygeschäft eine miese Saison hatte erlauben dürfen, und das nun mit seinem dritten Meistertitel nach 2021 und 2022 zurückzahlte - auch der kam aus dem Strahlen nicht heraus. "Was für ein Run", sagte Serge Aubin mit leuchtenden Augen.

Er sei "natürlich nicht zufrieden" gewesen mit der vergangenen Saison. "Man weiß zwar", sagte der 49 Jahre alte Kanadier, "dass man nicht jedes Jahr gewinnen kann, aber wir sollten zumindest eine Chance dazu haben." 2024 tat sich die Gelegenheit wieder auf, und die Eisbären schlugen zu - vor allem dank Topscorer Pföderl.

"Er war unglaublich. Du brauchst die großen Spieler, um in großen Momenten zur Stelle zu sein", sagte Aubin, während die Fans den Bad Tölzer auf ihre eigene Weise feierten. "Leo gibt ein' aus", skandierten die Anhänger - es dürften in der wilden Berliner Partynacht an der Nordsee wahrscheinlich sogar ein paar mehr gewesen sein.