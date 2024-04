Fischtown Pinguins Bremerhaven vs. Eisbären Berlin, Eishockey heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DEL Finale Spiel 3 im TV und Livestream?

Nächstes Duell in der DEL-Finalserie zwischen den Fischtown Pinguins Bremerhaven und den Eisbären Berlin! Spielstätte am heutigen Sonntag, dem 21. April, ist die Eisarena Bremerhaven - los geht es dort um 15.30 Uhr.

Wer kann sich heute einen Vorteil erspielen? Die ersten Aufeinandertreffen gewann jeweils das Heimteam, und zwar in torreichen Partien! Spiel eins gewannen die Pinguine mit 4:2, in Spiel zwei glichen die Eisbären die Serie am vergangenen Freitag mit 5:3 aus.