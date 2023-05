Eishockey WM - Deutschland vs. Schweiz, Übertragung: Viertelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Es ist soweit, Deutschland tritt im Viertelfinale der Eishockey-WM heute gegen die Schweiz an. Wir verraten, wo es das Spiel im TV, Livestream und Liveticker gibt.

Ab in die K.o.-Runde für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, der Gegner am heutigen Donnerstag heißt Schweiz. Um 15.20 wird es spannend für das DEB-Team, dann geht es im lettischen Riga nämlich los.

Mit K.o.-Spielen kennt sich die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis aus, in der Gruppenphase holte sie nach einem mauen Start ins Turnier nämlich vier Siege in Folge und sicherte sich erst mit dem 5:0-Erfolg über Frankreich am Dienstag das Ticket für das Viertelfinale. Gegen das Nachbarland wird es aber nicht leicht: Die Schweiz gewann alle Spiele in Gruppe B und qualifizierte sich damit auf Rang eins für die K.o.-Runde.

Aber wo könnt Ihr das Viertelfinale zwischen Deutschland und der Schweiz im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? Das verrät SPOX.

Eishockey WM - Deutschland vs. Schweiz, Übertragung: Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Wie übrigens alle Deutschlandspiele könnt Ihr auch das heutige vollkommen kostenfrei im TV sehen, Sport1 hat sich nämlich die Rechte an der Weltmeisterschaft gesichert. Um 14.30 Uhr könnt Ihr im Fernsehen und im Livestream auf der Website des Senders für den Countdown einschalten, um 15.15 Uhr wird dann zum Spiel herübergeschaltet.

© getty Das DEB-Team hat es bei der Eishockey-WM 2023 ins Viertelfinale geschafft.

Die andere Option ist MagentaSport, der Pay-TV-Sender der Telekom ist nämlich auch bei allen K.o.-Spielen dabei - im Gegensatz zu Sport1 allerdings nur mit einem Abonnement. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr ab 14.30 Uhr auf magentasport.de und in der MagentaSport-App - Patrick Ehelechner wird das Spektakel kommentieren.

Eishockey WM - Deutschland vs. Schweiz, Übertragung: Viertelfinale heute im Liveticker

Alternative zum Bewegtbild gefällig? Die bekommt Ihr bei uns, wir tickern nämlich alle WM-Partien des Tages live für Euch mit. Alle Liveticker findet Ihr in unserer Übersicht, ansonsten klickt Euch einfach direkt ins Einzelspiel.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht am Donnerstag.

Hier geht's zum Liveticker des Viertelfinalspiels zwischen Deutschland und der Schweiz.

Eishockey WM - Deutschland vs. Schweiz, Übertragung: Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Schweiz

Deutschland vs. Schweiz Wettbewerb: Eishockey-Weltmeisterschaft 2023

Eishockey-Weltmeisterschaft 2023 Spielrunde: Viertelfinale

Viertelfinale Datum: 25. Mai 2023

25. Mai 2023 Uhrzeit: 15.20 Uhr

15.20 Uhr Ort: Arena Riga, Riga (Lettland)

Arena Riga, Riga (Lettland) TV: Sport1, Magenta Sport

Livestream: Sport1, Magenta Sport

Liveticker: SPOX

Eishockey WM 2023, Viertelfinale: Spiele, Zeitplan

Vier Begegnungen sind für heute angesetzt. Um 15.20 Uhr geht es los, hier habt Ihr einen Überblick: