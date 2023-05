Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft schließt heute die Vorbereitungsphase für die WM mit einem Kracher gegen die USA ab. Wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

In wenigen Tagen beginnt in Lettland und Finnland die Eishockey-Weltmeisterschaft 2023. Das Eröffnungsspiel findet am Freitag, den 12. Mai, statt. Deutschland, das ebenfalls für das Großereignis qualifiziert ist, steigt am selben Tag mit dem ersten Vorrundenspiel gegen Schweden ins Geschehen ein.

Bis dahin ist jedoch noch genügend Zeit, um ein letztes Testspiel zu absolvieren. Und dieses hat es in sich, am heutigen Dienstag (9. Mai) trifft das DEB-Team im siebten und letzten Vorbereitungsspiel auf die USA. Gespielt wird im Olympia-Eisstadion in München, um 19.30 Uhr geht es los.

Die deutsche Eishockey-Auswahl befindet sich seit Mitte April in der intensiven Vorbereitungsphase für die WM. In dieser Zeit wurden gegen Tschechien, die Slowakei und Österreich sechs Spiele bestritten, wovon man die eine Hälfte gewann und die andere verlor.

Eishockey - Länderspiel, Übertragung: Deutschland vs. USA heute live im TV und Livestream

Zwei Anbieter zeichnen heute für die Übertragung des Testspiels zwischen Deutschland und den USA verantwortlich. Einer davon ist Sport1, das die Begegnung sowohl im Free-TV als auch im kostenlosen Livestream überträgt. Kurz vor dem Spiel liefert der Privatsender zuerst eine 15-minütige Vorberichterstattung, beginnt also um 19.15 Uhr zu übertragen, ehe das Auftaktbully das Spiel eröffnet.

Magenta Sport liefert eine weitere Möglichkeit, heute live mit dabei zu sein, wenn das Team von Bundestrainer Harold Kreis auf den zweifachen Weltmeister aus Nordamerika trifft. Auch bei Magenta Sport geht die Übertragung um 19.15 Uhr los. Sascha Bandermann übernimmt während des Spiels die Rolle des Moderatoren, während Basti Schwele das Duell gemeinsam mit dem Experten Rick Goldmann kommentiert.

Anders als bei Sport1 wird für Magenta Sport ein Abonnement benötigt. Die Kosten für dieses sind unterschiedlich, je nachdem, ob man Kunde bei der Telekom ist oder nicht. Die, die es sind, zahlen für das Jahresabo nämlich 4,95 Euro pro Monat und für das Monatsabo 9,95 Euro pro Monat.

Während Telekom-Kunden also von der Mitgliedschaft profitieren, zahlt der Rest für das Jahresabo 9,95 Euro je Monat. Für das Monatsabo fallen 16,95 Euro pro Monat an.

