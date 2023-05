Deutschland hat bei der Eishockey-WM das Ticket für das Viertelfinale gelöst und trifft im K.o.-Spiel des Turniers auf die Schweiz. Hier erfahrt Ihr, wer das Duell live im TV und Livestream überträgt.

Die deutsche Eishockeynationalmannschaft hat es geschafft! Das DEB-Team von Harold Kreis hat die Vorrunde der Eishockey WM 2023 überstanden und trifft am Donnerstag, den 25. Mai, im Viertelfinale der Weltmeisterschaft auf die Schweiz.

Durch einen überzeugenden 5:0-Sieg gegen Frankreich im letzten Gruppenspiel beendete Deutschland die Vorrunde als Vierter und sicherte sich damit das letzte Viertelfinalticket in der Gruppe A. Nach einem holprigen Start in die Weltmeisterschaft steigerte sich das DEB-Team von Spiel zu Spiel und fuhr zuletzt vier Siege in Folge ein. Zieht Deutschland in die Runde der letzten Vier ein und sichert sich damit auch das direkte Ticket für die kommenden Olympischen Spiele?

Das DEB-Team bekommt es im Viertelfinale mit der Schweiz zu tun. Die Schweizer dominierten bislang das Geschehen in ihrer Gruppe - mit sechs Siegen nach sechs Spielen und einem Torverhältnis von 26:6 holte sich die Schweiz schon vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Lettland den ersten Platz in der Vorrundengruppe B. Auf das Team von Bundestrainer Harold Kreis wartet also eine schwere Aufgabe.

Schon zweimal traf Deutschland bei Weltmeisterschaften im Viertelfinale auf die Schweiz. Die beiden Duelle in den Jahren 2010 und 2021 entschied das DEB-Team jeweils für sich.

Eishockey WM: Wer zeigt / überträgt das Viertelfinale Deutschland vs. Schweiz live im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Eishockey WM, Viertelfinale

Eishockey WM, Viertelfinale Spiel: Deutschland vs. Schweiz

Deutschland vs. Schweiz Datum: 25. Mai

25. Mai Start: tba

Spielort: tba

Übertragung im TV: Sport1, MagentaSport

Übertragung im Livestream: Sport1, MagentaSport

Liveticker: SPOX

Im Free-TV seht Ihr das Viertelfinale zwischen Deutschland und der Schweiz live und in voller Länge auf Sport1. Der Sportsender zeigt die WM-Partie außerdem im kostenlosen Livestream auf sport1.de. Die gesamte Eishockey WM überträgt Sport1 in diesem Jahr im TV auf Sport1 oder auf Sport1+, im Livestream überträgt der Sportsender die WM-Spiele zudem auf seiner Website.

Die Schweiz geht als Sieger der Vorrundengruppe B in das Viertelfinale der Eishockey WM.

MagentaSport überträgt das Duell zwischen Deutschland und der Schweiz alternativ im Pay-TV. MagentaSport zeigt bei der Eishockey WM sämtliche Spiele des DEB-Teams sowie die komplette K.o.-Runde live im TV und Livestream. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr auf magentasport.de und in der MagentaSport-App.

Ihr könnt das Viertelfinalspiel zwischen Deutschland und der Schweiz nicht live im TV oder im Livestream sehen? Dann seid Ihr hier bei SPOX goldrichtig. Wir begleiten für Euch das komplette Duell in einem ausführlichen Liveticker. Hier findet Ihr die Liveticker-Übersicht von SPOX.

Eishockey WM 2023: Das Viertelfinale im Überblick