Eishockey WM - Deutschland vs. Frankreich, Übertragung: Vorrunde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Deutschland bestreitet bei der Eishockey-WM heute sein letztes Vorrundenspiel. Wir verraten Euch, wie ihr die Partie gegen Frankreich live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kann am heutigen Dienstag, 23. Mai, in ihrem siebten und letzten Hauptrundenspiel bei der WM in Lettland und Finnland den nächsten Schritt Richtung Viertelfinaleinzug machen. Die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis trifft um 11.20 Uhr in Tampere auf Frankreich.

Bei einem Sieg nach der regulären Spielzeit hätte das DEB-Team zwölf Punkte und wäre sicher für das Viertelfinale qualifiziert. Bei einer Niederlage könnte Dänemark (heute gegen Finnland) noch am DEB-Team vorbeiziehen. Sollte die deutsche Mannschaft das Viertelfinale erreichen, wäre die Schweiz der Gegner.

Eishockey WM - Deutschland vs. Frankreich, Übertragung: Vorrunde heute live im TV und Livestream

Die WM-Partie Deutschland gegen Frankreich im wird vom Privatsender Sport1 live im Free-TV übertragen. Die Übertragung mit Moderatorin Jana Wosnitza, Experte Rick Goldmann und Kommentator Sebastian Schwele beginnt bereits um 11 Uhr mit dem Countdown. Die komplette Sendung könnt Ihr auch im kostenlosen Livestream verfolgen.

Live übertragen wird Deutschland vs. Österreich heute auch von MagentaSport. Der Bezahlsender der Telekom zeigt alle WM-Partien des DEB-Teams auf seinen Plattformen - also im Pay-TV, auf magentasport.de und über die MagentaSport-App. Über diese können Abo-Inhaber das Spiel heute auf verschiedenen Endgeräten und dem Smart-TV abrufen.

Die Übertragung beginnt um 10.30 Uhr. Im Einsatz sind Moderator Sascha Bandermann, Kommentator Alex Kunz und Experte Patrick Ehelechner.

Ein Abo kostet für Telekom-Kunden 9,95 Euro (Monatsabo) oder 4,95 Euro pro Monat (Jahresabo). Die Nicht-Telekom-Kunden zahlen 16,95 Euro (Monatsabo) oder 9,95 Euro je Monat (Jahresabo).

Eishockey WM - Deutschland vs. Frankreich, Übertragung: Vorrunde heute live im Liveticker

SPOX bietet auch zur frühen Mittagszeit einen ausführlichen Liveticker zum Spiel an. Klickt rein und erfahrt, ob Deutschland ins WM-Viertelfinale einzieht.

Hier geht's zum Liveticker Deutschland - Frankreich.

Eishockey WM - Deutschland vs. Frankreich, Übertragung: Vorrunde heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Frankreich

Deutschland vs. Frankreich Wettbewerb: Eishockey-Weltmeisterschaft 2023

Eishockey-Weltmeisterschaft 2023 Spielrunde: Vorrunde, 7. Spieltag

Vorrunde, 7. Spieltag Datum: 23. Mai 2023

23. Mai 2023 Uhrzeit: 11.20 Uhr

11.20 Uhr Ort: Nokia Arena, Tampere (Finnland)

Nokia Arena, Tampere (Finnland) TV: Sport1, Magenta Sport

Livestream: Sport1, Magenta Sport

Eishockey WM: Die Tabelle der Gruppe A