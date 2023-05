Am 12. Mai startet die Eishockey WM 2023. Doch wann findet das Finale der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland statt? SPOX wirft für Euch einen Blick auf den Spielplan der K.o.-Runde bei der Eishockey WM.

Vom 12. bis zum 28. Mai findet die insgesamt 86. Auflage der Eishockey Weltmeisterschaft statt. Als Co-Gastgeber der WM 2023 dienen in diesem Jahr in Finnland und Lettland.

Eishockey WM 2023: Wann ist das Finale? Spielplan der K.o.-Runde

Insgesamt 16 Mannschaften nehmen in diesem Jahr an der Eishockey WM teil. Vom 12. bis zum 23. Mai kämpfen die Teams in der Vorrunde in zwei Gruppen um den Einzug in die K.o.-Runde.

Acht Mannschaften qualifizieren sich für das Viertelfinale, das am 25. Mai ausgetragen wird. Die beiden Halbfinalpartien der Eishockey WM 2023 sind für den 27. Mai terminiert. Der große Finaltag findet am Sonntag, den 28. Mai statt. Das Spiel um Platz 3 startet um 14.20 Uhr in der Nokia-areena in Tampere. Im Anschluss beginnt am gleichen Ort das WM-Endspiel um 19.20 Uhr.

Das DEB-Team von Bundestrainer Harold Kreis geht bei der Eishockey WM in der Gruppe A an den Start. Die Mannschaft rund um Kapitän Moritz Müller strebt auch in diesem Jahr bei der Weltmeisterschaft das Erreichen des Viertelfinals an. In einer schweren Gruppe wird der Einzug in die K.o.-Runde für die Deutsche Eishockeynationalmannschaft jedoch kein Selbstläufer. Wie schlägt sich das DEB-Team bei der WM in Finnland und Lettland?

Wie schlägt sich das DEB-Team bei der Eishockey-WM 2023?

Eishockey WM 2023: Spielplan Viertelfinale

Datum Uhrzeit Team A Team B Donnerstag, 25. Mai 15.20 Uhr N.N. N.N. Donnerstag, 25. Mai 15.20 Uhr N.N. N.N. Donnerstag, 25. Mai 19.20 Uhr N.N. N.N. Donnerstag, 25. Mai 19.20 Uhr N.N. N.N.

Eishockey WM 2023: Spielplan Halbfinale

Datum Uhrzeit Team A Team B Samstag, 27. Mai 13.20 Uhr N.N. N.N. Samstag, 27. Mai 17.20 Uhr N.N. N.N.

Eishockey WM 2023: Spielplan Finalrunde

Datum Runde Uhrzeit Team A Team B Sonntag, 28. Mai Spiel um Platz 3 14.20 Uhr N.N. N.N. Sonntag, 28. Mai Finale 19.20 Uhr N.N. N.N.

Eishockey WM 2023: Die Gruppen und der Spielplan der K.o-Runde im Überblick

Die 16 Teams, die bei der Eishockey WM 2023 um den Titel kämpfen, sind in zwei Gruppen à acht Mannschaften aufgeteilt. Die jeweils besten vier Nationen jeder Gruppe qualifizieren sich für die K.o.-Runde.

Die Viertelfinalspiele finden im Kreuzvergleich der beiden Vorrundengruppen statt. So trifft das beste Team der Gruppe A beispielsweise auf das viertplatzierte Team der Gruppe B.

Analog dazu trifft ebenfalls im Halbfinale die beste Mannschaft der Vorrunde auf das letztplatzierte verbliebene Team. Das Weltmeisterschafsfinale steigt schlussendlich am 28. Mai in Tampere.

Gruppe A, Tampere (Finnland) Finnland USA Schweden Deutschland Dänemark Frankreich Österreich Ungarn