In Vorbereitung auf die Eishockey-Weltmeisterschaft bestreitet Deutschland heute gegen Österreich ein Testspiel. Wo Ihr das Länderspiel live im TV und Livestream sehen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung der Partie, liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

Am heutigen Donnerstag, den 20. April, trifft die Deutsche Eishockeynationalmannschaft auf Österreich. Das Länderspiel startet um 19.30 Uhr in Deggendorf.

Mitte Mai startet für Deutschland die Eishockey-WM mit der Partie gegen Schweden. Vor der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland stehen für das DEB-Team noch fünf Länderspiele auf dem Programm. Die zweite Phase der WM-Vorbereitung startet für Deutschland am heutigen Abend mit dem Duell gegen Österreich. In der vergangenen Woche traf das DEB-Team zwei Mal auf Tschechien, beide Partien verlor die Deutsche Eishockeynationalmannschaft deutlich. Läuft es gegen die Auswahl aus Österreich heute besser?

Insgesamt 28 Spieler hat Bundestrainer Harold Kreis für die kommenden Aufgaben nominiert. Angeführt wird das DEB-Team von Kapitän und Haie-Spieler Moritz Müller. Nico Sturm, der in der NHL für die San José Sharks stürmt, befindet sich ebenfalls im Aufgebot für die anstehenden Länderspiele, zur Mannschaft stößt der Center aber erst am Ende der Woche. Sein Debüt für die A-Nationalmannschaft wird Sturm am heutigen Tag also nicht geben.

Eishockey - Länderspiel, Übertragung: Deutschland vs. Österreich heute live im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Event: Eishockey, Länderspiel

Eishockey, Länderspiel Spiel: Deutschland vs. Österreich

Deutschland vs. Österreich Datum: 20. April

20. April Start: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Ort: Deggendorf

Deggendorf Übertragung im TV: MagentaSport

Übertragung im Livestream: MagentaSport

Im TV und Livestream zeigt MagentaSport am heutigen Abend das Länderspiel zwischen Deutschland und Österreich exklusiv. Der Pay-TV-Sender startet mit den Vorberichten zum Spiel um 19.15 Uhr. Um 19.30 Uhr startet die Begegnung.

Das Testspiel zwischen Deutschland und Österreich überträgt MagentaSport ebenfalls live und in voller Länge im Livestream. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr in der MagentaSport-App und auf magentasport.de.

© getty Kapitän Moritz Müller führt das DEB-Team an.

