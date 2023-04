Die Deutsche Eishockeynationalmannschaft bestreitet am heutigen Tag gegen Österreich ein Länderspiel. Alle Informationen zu der Übertragung des Duells und wo Ihr Deutschland vs. Österreich heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Deutschland absolviert am heutigen Samstag, den 22. April, gegen Österreich ein Testspiel. Das Eishockey-Länderspiel beginnt um 17.00 Uhr in Landshut, wo sich die Deutsche Eishockeynationalmannschaft aktuell auf die im Mai startende Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland vorbereitet.

Schon am vergangenen Donnerstag traf das DEB-Team in Vorbereitung auf die anstehende Eishockey-Weltmeisterschaft auf Österreich, den ersten Test gewann die deutsche Auswahl 2:0.

Für Deutschland geht die WM-Vorbereitung in der kommenden Woche direkt weiter. Am 28. und 29. April trifft das Team von Harold Kreis auf die Auswahl aus der Slowakei, ehe für das DEB-Team am 09. Mai die WM-Generalprobe gegen die USA ansteht.

Eishockey heute live: Länderspiel: Deutschland vs. Österreich im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Event: Eishockey, Länderspiel

Eishockey, Länderspiel Partie: Deutschland vs. Österreich

Deutschland vs. Österreich Datum: 22. April

22. April Beginn: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Ort: Landshut

Landshut Übertragung im TV: MagentaSport

Übertragung im Livestream: MagentaSport

Das Länderspiel zwischen Deutschland und Österreich überträgt am heutigen Samstag MagentaSport live und in voller Länge im TV und Livestream. Der Pay-TV-Sender startet mit seiner Übertragung der Begegnung um 16.45 Uhr.

Im Livestream zeigt der Pay-TV-Sender das heutige Testspiel zum einen auf magentasport.de. Alternativ seht Ihr das Duell zwischen Deutschland und Österreich live in der MagentaSport-App.

© getty Wie schlägt sich das DEB-Team im zweiten Testspiel gegen Österreich?

