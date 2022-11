Beim Deutschland Cup 2022 trifft Gastgeber Deutschland am heutigen Tag auf Dänemark. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Deutschland startet am heutigen Donnerstag, den 11. November, mit dem Duell gegen Dänemark in den Deutschland Cup 2022. Die Partie beginnt um 19.45 Uhr in der YAYLA ARENA in Krefeld. Dort werden auch in diesem Jahr alle Begegnung des Deutschland Cup 2022 ausgetragen.

Das DEB-Team von Toni Söderholm startet am heutigen Abend gegen Dänemark als Titelverteidiger in das Turnier. Im vergangenen November setzte sich Deutschland gegen die Slowakei, die Schweiz und Russland durch. Neben Dänemark, bekommt es Deutschland in diesem Jahr erneut mit der Slowakei sowie mit Österreich zu tun.

Toni Söderholm setzt beim Deutschland Cup 2022 auf eine Mischung aus routenierten und jungen Spielern. Ganze 14 Spieler bestreiten heute ihren ersten Deutschland Cup. Zu den erfahren Spielern gehören dagegen Marco Nowak, der schon vier Mal am Deutschaland Cup teilnahm, oder auch Andreas Eder und Maximilian Kammerer, die beide auf drei Teilnahmen kommen.

DEB-Coach Söderholm nominierte zudem gleich vier Spieler, die noch die für die A-Nationalmannschaft aufgelaufen sind. Wie schlägt sich heute Deutschland zum Auftakt des Deutschland Cup gegen Dänemark?

Eishockey - Deutschland vs. Dänemark, Übertragung: Deutschland Cup heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Deutschland Cup 2022

Deutschland Cup 2022 Duell: Deutschland vs. Dänemark

Deutschland vs. Dänemark Datum: 10. November

10. November Start: 19.45 Uhr

19.45 Uhr Austragungsort: YAYLA ARENA, Krefeld

YAYLA ARENA, Krefeld Übertragung im TV: MagentaSport

Übertragung im Livestream: MagentaSport

Liveticker: SPOX

Eishockey - Deutschland vs. Dänemark, Übertragung: Deutschland Cup heute live im TV und Livestream

MagentaSport überträgt am heutigen Abend die Partie zwischen Deutschland und Dänemark exklusiv im TV und Livestream. Alle Spiele des Deutschland Cup 2022 zeigt der Sender live und kostenlos vom 10. bis zum 13. November.

MagentaSport beginnt heute mit seiner Übertragung des Duells um 19.30 Uhr. Ab 19.45 Uhr seht Ihr auf dem Sender Deutschland vs. Dänemark live und in voller Länge. Für MagentaSport kommentiert die Begegnung Basti Schwele, Rick Goldmann ist als Experte im Einsatz.

© getty Vier Nationalmannschaftsdebütanten nominierte DEB-Trainer Toni Söderholm für den Deutschland Cup 2022.

Im kostenfreien Livestream überträgt MagentaSport das Spiel zwischen Deutschland und Dänemark heute auf magentasport.de. Den Livestream des Senders findet Ihr zudem in der MagentaSport-App.

Eishockey - Deutschland vs. Dänemark, Übertragung: Deutschland Cup heute im Liveticker

Hier bei SPOX verfolgen wir für Euch das Duell zwischen Deutschland und Dänemark beim Deutschland Cup 2022 in einem ausführlichen Liveticker.

Eishockey - Deutschland vs. Dänemark, Übertragung: Deutschland Cup heute live im TV, Livestream und Liveticker - Der Spielplan im Überblick