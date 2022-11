Das DEB-Team bestreitet heute gegen Dänemark ihr erstes Spiel beim diesjährigen Deutschland Cup. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft steigt heute mit einem Spiel gegen Dänemark in den Deutschland Cup ein. SPOX bietet das komplette Spiel im Liveticker zum Mitlesen an.

Eishockey - DEB-Team vs. Dänemark: Deutschland Cup heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die vier am Turnier teilnehmenden Nationen heißen in diesem Jahr Deutschland, Österreich, Dänemark und Slowakei. Alle Mannschaften spielen einmal gegeneinander, wer nach drei Spieltagen die Tabelle anführt, gewinnt den Deutschland Cup 2022, bei gleicher Anzahl an Punkten entscheidet der direkte Vergleich. Bevor sich die Deutschen und die Dänen um 19.45 Uhr gegenüberstehen, treffen in derselben Arena in Krefeld um 16.15 Uhr Österreich und die Slowakei aufeinander.

Vor Beginn: Um 19.45 Uhr beginnt die Partie, die in der YAYLA ARENA in Krefeld über die Bühne geht.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Auftaktspiel des deutschen Eishockey-Nationalteams beim Deutschland Cup 2022. Es geht gegen Dänemark.

Eishockey - DEB-Team vs. Dänemark: Deutschland Cup heute im TV und Livestream

Die Partie wird bei Magenta Sport live im TV und im kostenlosen Livestream übertragen. Die Vorberichte dazu gehen um 19.30 Uhr los, zu dieser Uhrzeit meldet sich auch folgendes Trio, das Euch durch das Spielgeschehen begleitet:

Kommentar: Basti Schwele

Basti Schwele Moderation: Sascha Bandermann

Sascha Bandermann Experte: Rick Goldmann

Deutschland Cup: Der Spielplan im Überblick

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort 10.11.2022 16.15 Uhr Österreich Slowakei YAYLA ARENA, Krefeld 10.11.2022 19.45 Uhr Deutschland Dänemark YAYLA ARENA, Krefeld 12.11.2022 14.30 Uhr Slowakei Dänemark YAYLA ARENA, Krefeld 12.11.2022 18.00 Uhr Deutschland Österreich YAYLA ARENA, Krefeld 13.11.2022 11.00 Uhr Dänemark Österreich YAYLA ARENA, Krefeld 13.11.2022 14.30 Uhr Deutschland Slowakei YAYLA ARENA, Krefeld