WM-Generalprobe: NHL-Trio und Kapitän Müller verstärken DEB-Team

Mit dem NHL-Trio Philipp Grubauer, Tim Stützle und Moritz Seider sowie Kapitän Moritz Müller und weiterer Verstärkung aus der DEL geht die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in ihre WM-Generalprobe. Die Profis aus Übersee und der Kölner Verteidiger gehören ebenso zum 28-köpfigen Aufgebot für das letzte Vorbereitungsspiel am Sonntag (17.00 Uhr) in Schwenningen gegen Österreich wie die Olympia-Teilnehmer Korbinian Holzer, Matthias Plachta (beide Mannheim) und Dominik Bittner (Wolfsburg).

Zur Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes stoßen auch der Wolfsburger Torhüter Dustin Strahlmeier, der Mannheimer Stürmer Tim Wohlgemuth und AHL-Angreifer Marc Michaelis (Toronto Marlies).

Goalie Grubauer (Seattle Kraken) bestreitet in Helsinki (13. bis 29. Mai) seine vierte, Verteidiger Seider (Detroit Red Wings) seine dritte und Stürmer Stützle (Ottawa Senators) seine erste A-WM. Es fehlen noch die Nationalspieler der DEL-Finalisten Eisbären Berlin und Red Bull München.

"Wir freuen uns, dass wir näher und näher an den WM-Start kommen", sagte Bundestrainer Toni Söderholm: "Wir bekommen jetzt einen guten Mix an Spielern, die uns spielerisch auch weiterbringen." Nach dem Spiel in Schwenningen hat das Team am Montag trainingsfrei, bevor am Dienstag der Flieger nach Helsinki startet. Am 13. Mai beginnt die WM mit dem ersten Vorrundenspiel gegen Kanada.

Das DEB-Aufgebot für die WM-Generalprobe:

Torhüter: Andreas Jenike (Iserlohn Roosters), Philipp Grubauer (Seattle Kraken/NHL), Dustin Strahlmeier (Grizzlys Wolfsburg)

Verteidiger: Dominik Bittner, Janik Möser (beide Grizzlys Wolfsburg), Korbinian Holzer (Adler Mannheim), Leon Hüttl, Fabio Wagner (beide ERC Ingolstadt), Moritz Müller (Kölner Haie), Luca Münzenberger (University of Vermont/USA), Moritz Seider (Detroit Red Wings/NHL), Marcus Weber (Nürnberg Ice Tigers), Mario Zimmermann (Straubing Tigers)

Stürmer: Alexander Blank (Krefeld Pinguine), Tobias Eder, Alexander Ehl, Daniel Fischbuch (alle Düsseldorfer EG), Mirko Höfflin, Samuel Soramies (beide ERC Ingolstadt), Taro Jentzsch (Iserlohn Roosters), Dominik Kahun (SC Bern/Schweiz), Alexander Karachun (Schwenninger Wild Wings), Stefan Loibl (Skelleftea AIK/Schweden), Marc Michaelis (Toronto Marlies/AHL), Matthias Plachta, Tim Wohlgemuth (beide Adler Mannheim), Daniel Schmölz (Nürnberg Ice Tigers), Tim Stützle (Ottawa Senators/NHL).