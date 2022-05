Eishockey: Draisaitl bei vorzeitigem Playoff-Aus zur WM? DEB reagiert

Superstar Leon Draisaitl wird die Eishockey-Nationalmannschaft im Falle eines vorzeitigen Play-off-Ausscheidens in der NHL mit den Edmonton Oilers bei der am Freitag beginnenden WM in Helsinki und Tampere nicht verstärken. Ein Einsatz sei "kein Thema", teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) auf SID-Anfrage am Mittwoch mit.

Draisaitl, der im Schlussdrittel mit zwei Treffern für die Oilers die Verlängerung erzwang, verlor das fünfte Spiel der ersten K.o.-Runde in der Nacht auf Mittwoch gegen die Los Angeles Kings mit 4:5 nach Verlängerung und hat nun zwei Matchbälle gegen sich.

Schon in der Nacht zu Freitag können die Kings beim Stand von 3:2 in der Best-of-seven-Serie zu Hause den Viertelfinal-Einzug perfekt machen.