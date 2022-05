Im Finale der Eishockey-Weltmeisterschaft 2022 stehen sich heute der amtierende Weltmeister Kanada und Gastgeber Finnland gegenüber. Hier könnt Ihr das Endspiel im Liveticker mitverfolgen.

Kanada oder Finnland - wer setzt sich im Finale der Eishockey-Weltmeisterschaft 2022 durch? Diese Frage wird heute beantwortet, wenn sich die beiden Giganten in Tampere gegenüberstehen. Ihr wollt das Duell mitverfolgen? Dann lest im Liveticker von SPOX mit.

Eishockey WM - Kanada vs. Finnland: Finale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Wer wird Eishockey-Weltmeister 2022? Werden es die Kanadier, die auch im vergangenen Jahr triumphieren konnten? Oder wird es der finnische Gastgeber, der im Laufe des Turniers nur ein Spiel verlor - in der Vorrunde gegen Schweden. Kanada hingegen musste sich in der Gruppenphase zweimal geschlagen geben - einmal Dänemark und einmal der Schweiz. Während der amtierende Weltmeister Kanada heißt, ist auch Finnlands letzter Triumph bei einer WM nicht lange her. 2019 konnten die Skandinavier die bislang letzte Trophäe feiern.

Vor Beginn: Los geht es um 19.20 Uhr, gespielt wird in der Nokia-Areena in Tampere, Finnland.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Finale bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2022 in Finnland zwischen Kanada und Finnland.

Eishockey WM - Kanada vs. Finnland: Finale heute im TV und Livestream

Das große Finale zwischen Kanada und Finnland ist heute live und in voller Länge bei Sport1 zu sehen. Der Sender bietet die Partie sowohl im Free-TV bei Sport1 als auch im Pay-TV bei Sport1+ an. Außerdem wird das Duell auch im kostenlosen Livestream gezeigt.

Neben Sport1 ist auch Magenta Sport für die Übertragung im Pay-TV zuständig.

Eishockey WM - Die vergangenen Sieger im Überblick