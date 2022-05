Eishockey WM 2022 heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Bei der Eishockey-WM in Finnland werden auch am heutigen Donnerstag vier Partien im Rahmen der Vorrunde bestritten. Im Einsatz ist dabei unter anderem Deutschland. SPOX zeigt auf, wann welche Spiele auf dem Programm stehen und wo sie im TV und Livestream übertragen werden.

Seit vergangenem Freitag ist sie im Gange, die Eishockey-Weltmeisterschaft 2022 in Finnland. Der heutige Donnerstag, der 19. Mai, ist der siebte Turniertag, dabei gibt es erneut einige Aufeinandertreffen im Rahmen der Vorrunde.

Eishockey WM 2022 heute live: Spiele, Zeitplan

3:5-Niederlage am Freitag gegen Kanada, 2:1-Sieg am Samstag gegen die Slowakei, 3:2-Sieg am Montag gegen Frankreich - und was hält das vierte Vorrundenspiel bereit? Die deutsche Nationalmannschaft bei der WM heute gegen Dänemark an. Los geht es um 15.20 Uhr, Schauplatz ist die Helsinki Ice Hall in Helsinki.

Im Einsatz ist heute bei dem Turnier aber nicht allein das DEB-Team. Es finden drei weitere Begegnungen in der Vorrunde an. Parallel zum Spiel der Deutschen stehen sich Großbritannien und die USA aus Gruppe B gegenüber. Ab 19.20 Uhr stehen dann die nächsten beiden Duelle an: In Deutschlands Gruppe A nehmen es Kanada und Kasachstan miteinander auf, in Gruppe B dann parallel Tschechien und Lettland.

Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort 15.20 Uhr Deutschland Dänemark Helsingin Jäähalli, Helsinki 15.20 Uhr Großbritannien USA Nokia-areena, Tampere 19.20 Uhr Kanada Kasachstan Helsingin Jäähalli, Helsinki 19.20 Uhr Tschechien Lettland Nokia-areena, Tampere

Eishockey WM 2022 heute live: Übertragung im TV und Livestream

Die Rechte an der Übertragung der Eishockey-WM liegen in Deutschland exklusiv bei Sport1, der Sender zeigt online alle 64 Spiele live und in voller Länge. Im Free-TV laufen 34 Partien, darunter alle deutschen Partien sowie die K.o.-Runde mit dem Viertelfinale, dem Halbfinale und dem Finale.

Eishockey WM 2022 heute live: Übertragung im Free-TV

Wie sieht es heute genau mit der Übertragung aus? Sport1 startet seine Sendung zur Eishockey-WM um 15 Uhr, ehe es 20 Minuten später mit dem deutschen Spiel losgeht. Kommentator ist Basti Schwele, als Experte fungiert Rick Goldmann. Jana Wosnitza moderiert.

Ab 20.45 Uhr geht Sport1 im Free-TV dann heute auch noch zu Kanada gegen Kasachstan auf Sendung.

Eishockey WM 2022 heute live: Übertragung im Pay-TV

Die weiteren WM-Partien, also speziell Großbritannien gegen USA und Tschechien gegen Lettland, aber eben auch Deutschland gegen Dänemark und Kanada gegen Kasachstan, lassen sich bei dem Pay-TV-Sender Sport1+ verfolgen. Man kann dort ein Jahresabo abschließen, monatlich kostet die Mitgliedschaft dann zehn Euro.

Eishockey WM 2022 heute live: Übertragung im Livestream

Sein TV-Programm bietet Sport1 auf seiner Website auch im Livestream an, ebenso übrigens in seinen Apps und auf YouTube.

Eishockey WM 2022 heute live: Die Spiele im Liveticker

Ihr könnt nicht bei Sport1 einschalten? Ein großes Problem muss das nicht unbedingt sein, denn hier bei SPOX wird die Eishockey-WM im Liveticker verfolgt - heute zu drei der vier Spiele.

Eishockey WM 2022 heute live: Die Tabelle von Deutschlands Gruppe A

Rang Mannschaft Spiele S OT PE N OT PE Tore Diff. Pkt. 1 Schweiz 4 4 0 0 0 0 0 19:7 12 12 2 Kanada 3 3 0 0 0 0 0 16:5 11 9 3 Dänemark 3 2 0 0 1 0 0 11:8 3 6 4 Deutschland 3 2 0 0 1 0 0 8:8 0 6 5 Frankreich 4 1 1 0 2 0 0 8:9 -1 5 6 Slowakei 4 1 0 0 3 0 0 9:14 -5 3 7 Italien 4 0 0 0 3 1 0 5:15 -10 1 8 Kasachstan 3 0 0 0 3 0 0 4:14 -10 0

Datum und Termine im Überblick

Gruppenphase: 13. bis 24. Mai

13. bis 24. Mai Viertelfinale: 26. Mai

26. Mai Halbfinale: 28. Mai

28. Mai Spiel um Platz drei: 29. Mai

29. Mai Finale: 29. Mai

