Eishockey WM 2022 heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Neue Woche, neuer Eishockey-Spieltag. In Finnland werden heute im Rahmen der Weltmeisterschaft vier Vorrundenspiele ausgetragen. Um welche es sich dabei handelt, wie der heutige Zeitplan aussieht und wo Ihr die Partien live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erklärt Euch SPOX.

Drei volle Tage sind seit der Eröffnung der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland vergangen. Ohne Verschnaufpause geht es am heutigen Montag, den 16. Mai, mit dem vierten Tag weiter.

Eishockey WM 2022 heute live: Spiele, Zeitplan

Während gestern noch sechs Spiele absolviert wurden, stehen heute vier Vorrundenduelle auf dem Plan. Unter anderem im Einsatz ist auch das deutsche Eishockey-Team, das nach der 3:5-Pleite zum Auftakt gegen Kanada und dem 2:1-Sieg über die Slowakei im dritten Spiel nun gegen Frankreich spielt. Bevor jedoch um 19.20 Uhr Deutschland und Frankreich in Helsingin Jäähalli, Helsinki, aufeinandertreffen, sind in der selben Halle zuvor, um 15.20 Uhr, die Slowakei und Kanada im Einsatz.

Nicht nur in der Gruppe A wird heute Eishockey gespielt. Auch in der Gruppe B, die in der Nokia-areena in Tampere zu Hause ist, finden Partien statt: Um 15.20 Uhr stehen sich Lettland und Norwegen gegenüber. Um 19.20 Uhr begegnen sich dann Gastgeber Finnland und die USA.

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort Mo, 16. Mai 2022 15.20 Uhr Slowakei Kanada Helsingin Jäähalli, Helsinki Mo, 16. Mai 2022 15.20 Uhr Lettland Norwegen Nokia-areena, Tampere Mo, 16. Mai 2022 19.20 Uhr Deutschland Frankreich Helsingin Jäähalli, Helsinki Mo, 16. Mai 2022 19.20 Uhr Finnland USA Nokia-areena, Tampere

© getty Deutschland hat sein zweites Gruppenspiel gegen die Slowakei 2:1 gewonnen.

Eishockey WM 2022 heute live: Übertragung im TV und Livestream

Wo Ihr die heutigen Spiele sehen könnt, hängt ganz von der Begegnung ab, eines sei aber vorweggenommen: die Partie des DEB-Teams könnt Ihr kostenlos empfangen. Hier gibt es die Details.

Eishockey WM 2022 heute live: Übertragung im Free-TV

Beide Partien aus Deutschlands Gruppe A werden heute im Free-TV übertragen, nämlich auf Sport1. Das Duell zwischen der Slowakei und Kanada läuft dort ab 15.15 Uhr live, zum Deutschland-Spiel könnt Ihr bereits um 18.45 Uhr, also eine gute halbe Stunde vor Beginn, für den Countdown einschalten.

Eishockey WM 2022 heute live: Übertragung im Pay-TV

Die übrigen beiden Begegnungen zwischen Lettland und Norwegen sowie Finnland und den USA werden ebenfalls von Sport1 ausgestrahlt, jedoch beim kostenpflichtigen Sender Sport1+. Die Übertragungen starten je fünf Minuten vor dem Spiel.

Für Frankreich vs. Deutschland habt Ihr übrigens noch eine weitere Option und das ist MagentaSport. Beim Dienst der Telekom geht's um 19.05 Uhr los, allerdings ist auch dieser kostenpflichtig. Der Preis beträgt entweder 9,95 Euro monatlich (Jahresabo) oder 16,95 Euro monatlich (Monatsabo). Seid Ihr schon bei der Telekom, spart Ihr einiges, dann kostet MagentaSport nur noch 4,95 Euro bzw. 9,95 Euro pro Monat.

Eishockey WM 2022 heute live: Übertragung im Livestream

Sowohl Sport1 als auch MagentaSport zeigen die Spiele jeweils auch im Livestream. Alle Begegnungen im Free-TV streamt Sport1 gratis, für die weiteren Begegnungen müsst Ihr auch online eine Gebühr zahlen.

Eishockey WM 2022 heute live: Die Tabelle von Deutschlands Gruppe A

Rang Mannschaft Sp. S Tore Diff. Pkt. 1 Schweiz 2 2 11:2 9 6 2 Kanada 2 2 11:4 7 6 3 Dänemark 2 1 9:7 2 3 4 Slowakei 2 1 5:4 1 3 5 Deutschland 2 1 5:6 -1 3 6 Frankreich 2 1 4:5 -1 3 7 Italien 2 0 3:11 -8 0 8 Kasachstan 2 0 2:11 -9 0

Eishockey WM 2022 heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Datum und Termine im Überblick

Gruppenphase: 13. bis 24. Mai

13. bis 24. Mai Viertelfinale: 26. Mai

26. Mai Halbfinale: 28. Mai

28. Mai Spiel um Platz drei: 29. Mai

29. Mai Finale: 29. Mai

Eishockey WM 2022 heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Gewinner seit 2010