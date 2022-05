Am 13. Mai startet die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft mit dem Spiel gegen Kanada in die WM 2022 in Finnland. Wir werfen einen Blick auf den Kader, der das Turnier erfolgreich bestreiten soll.

Mit großen Hoffnungen reist die DEB-Auswahl zur Eishockey-WM nach Finnland. Bereits am kommenden Freitag, dem 13.05., bestreitet das deutsche Team in Helsinki sein erstes Spiel in der Gruppe A gegen Titelverteidiger Kanada.

Mit welchen Jungs Bundestrainer Toni Söderholm eine ähnlich gute Endrunde wie im vergangenen Jahr spielen will, zeigen wir euch in unserer Übersicht.

Deutschland: DEB-Kader bei der Eishockey WM 2022

Zwei schwerwiegende Ausfälle für das Turnier konnte Coach Söderholm bereits am vergangenen Freitag verkünden. Die beiden Ex-NHL-Spieler Tom Kühnhackl und Tobias Rieder, die momentan in Schweden ihr Geld verdienen, fehlen aus bisher nicht bekannten Gründen gänzlich. Bei der Weltmeisterschaft 2021 waren die beiden noch mitverantwortlich für das Eindringen der deutschen Mannschaft ins Halbfinale.

Deutschland: DEB-Kader bei der Eishockey WM 2022 - Die Goalies

Position Name Verein TOR Andy Jenike Iserlohn EC TOR Philipp Grubauer Seattle Kraken TOR Dustin Strahlmeier Grizzlys Wolfsburg

Deutschland: DEB-Kader bei der Eishockey WM 2022 - Die Verteidiger

Position Name Verein ABWEHR Dominik Bittner Grizzlys Wolfsburg ABWEHR Leon Hutte ERC Ingolstadt ABWEHR Korbinian Holzer Adler Mannheim ABWEHR Julius Karrer Nürnberg Ice Tigers ABWEHR Janik Möter Grizzlys Wolfsburg ABWEHR Luca Münzenberger University of Vermont ABWEHR Moritz Müller Kölner Haie ABWEHR Moritz Seider Detroit Red Wings ABWEHR Fabio Wagner ERC Ingolstadt ABWEHR Marcus Weber Nürnberg Ice Tigers ABWEHR Mario Zimmermann Straubing Tigers

Deutschland: DEB-Kader bei der Eishockey WM 2022 - Die Stürmer