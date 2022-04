Die Eisbären Berlin und Red Bull München treten in der Finalserie der DEL-Playoffs gegeneinander an. SPOX bietet zu Spiel eins einen Liveticker an.

In der Finalserie der DEL messen sich die Eisbären Berlin und Red Bull München. Wer legt in Spiel eins vor? SPOX begleitet die Partie im Liveticker.

DEL Finale: Spiel 1 Eisbären Berlin vs. Red Bull München heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Red Bull München hatte bereits am vergangenen Sonntag gegen die Grizzlys Wolfsburg die Oberhand behalten, das Best-of-three mit 3:0 für sich entschieden. Nach dem heutigen Auftakt geht es dann übrigens am Sonntagnachmittag in München mit Spiel zwei weiter. Eine Entscheidung fällt spätestens am 5. Mai. Unten in der Tabelle seht Ihr alle Termine.

Vor Beginn: Seit dem gestrigen Donnerstagabend steht fest: Die Eisbären Berlin und Red Bull München nehmen es in der Finalserie der DEL-Playoffs miteinander auf. Die Hauptstädter folgten den Bayern nämlich in das Endspiel, setzten sich im Halbfinale gegen die Adler Mannheim durch. Spiel eins im Finale wird bereits heute ausgetragen. Los geht es in der Berliner Mercedes-Benz Arena um 19.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und willkommen im Liveticker!

DEL Finale: Spiel 1 Eisbären Berlin vs. Red Bull München heute live im TV und Livestream

MagentaSport, ein Pay-TV-Angebot der Telekom, besitzt die Rechte an der DEL. Dort könnt Ihr den Final-Auftakt zwischen den Eisbären Berlin und Red Bull München heute also live und in voller Länge verfolgen.

Wichtig zu wissen: MagentaSport ist ein kostenpflichtiger Dienst. Als Kunden bei der Telekom zahlt Ihr im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat und im Monatsabo 9,95 Euro pro Monat. Als Nicht-Kunden der Telekom kostet Euch ein Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und ein Monatsabo 16,95 Euro. Alle weiteren Infos dazu gibt's hier.

Nutzen könnt Ihr das Programm dann sowohl im TV als auch im Livestream: Zuhause auf dem Fernseher, online bei magentasport.de oder von unterwegs mit der MagentaSport-App auf dem Smartphone und Tablet.

DEL Finale: Finalserie zwischen Eisbären Berlin vs. Red Bull München - Termine