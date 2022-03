DEL, Playoffs: Datum, Termine, Teams, Übertragung im TV und Livestream

In der DEL stehen bald die Playoffs auf dem Programm. Datum, Termine, Teams, Übertragung, im TV und Livestream: SPOX sammelt hier alles Wissenswerte.

Eine weitere Hauptrunde nähert sich ihrem Ende. Am 1. und 3. April finden in der DEL die letzten beiden Spieltage (59 und 60) statt, danach geht es in die heiße Playoff-Phase im Kampf um die deutsche Eishockey-Meisterschaft.

Aufgrund einiger Coronavirus-Fälle vor der Unterbrechung durch die Olympischen Winterspiele in Peking und damit verbundenen Spielabsagen ist die Hauptrunde von der Liga um eine Woche verlängert worden. Ursprünglich sollte am 27. März Schluss sein. Die Fans müssen sich dementsprechend also ebenfalls etwas umorientieren.

Die Teams, die in der Hauptrunde die Plätze sieben bis zehn belegen, treten in Pre-Playoffs im Best-of-Three-Modus gegeneinander an, die Gewinner gelangen jeweils in das Viertelfinale - ebenso wie zuvor bereits all jene Mannschaften der Ränge eins bis sechs. Mit Beginn des Viertelfinals geht es dann im Best-of-Five zur Sache.

Termine, Teams, Übertragung, im TV und Livestream: SPOX serviert Euch im folgenden Artikel einige relevante Informationen zu den Playoffs der DEL-Saison 2021/22.

© getty Die Hauptrunde der DEL 2021/22 steht vor dem Abschluss, danach beginnen die Playoffs.

DEL, Playoffs: Datum, Termine

Nach dem Abschluss der Hinrunde beginnt am 5. April die erste Playoff-Runde. Ab dem 10. April stehen dann die Viertelfinals an, ab dem 20. April werden die Halbfinals ausgetragen. Die Finalserie um den DEL-Titel startet am 30. April.

DEL, Playoffs: Teams

Sicher im Viertelfinale wären Stand jetzt die Eisbären Berlin, die Grizzlys Wolfsburg, der EHC Red Bull München, die Adler Mannheim, die Straubing Tigers und die Pinguins Bremerhaven. Sie belegen nämlich die Plätze eins bis sechs.

Es folgen auf den weiteren vier Rängen die Nürnberg Ice Tigers, die Düsseldorfer EG, ERC Ingolstadt, die Bietigheim Steelers und die Kölner Haie. Die Augsburger Panther, Iserlohn Roosters, Schwenninger Wild Wings und Krefeld Pinguine müssen sich dagegen strecken, um es in die Playoffs zu schaffen.

DEL, Playoffs: Übertragung im TV und Livestream

Live im TV und Livestream verfolgen kann man die komplette DEL-Saison bei MagentaSport. Der Pay-TV-Dienst der Telekom hält die Rechte an der Übertragung der deutschen Eishockey-Liga, hat dazu auch Highlights und die Spiele auf Abruf im Angebot.

MagentaSport kostet Euch als Nicht-Telekom-Kunden im Monatsabo monatlich 16,95 Euro oder im Jahresabo monatlich 9,95 Euro. Falls Ihr einen laufenden Telekom-Vertrag habt, zahlt Ihr für MagentaSport 4,95 Euro pro Monat.

Zugriff auf MagentaSport erhaltet Ihr nicht nur mit Eurem Telekom-Receiver, sondern auch am TV-Gerät via App, auf dem Smartphone oder Tablet via App oder am PC per Livestream.