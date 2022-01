DEL: Nürnberg schlägt Ausgburg klar

Die Nürnberg Ice Tigers haben in der DEL im Kampf um die Playoffs ein wichtiges Lebenszeichen gesendet.

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge gewann das Team von Trainer Tom Rowe am Donnerstagabend gegen den direkten Konkurrenten Augsburger Panther mit 5:1 (3:0, 1:1, 1:0), Dane Fox (8./28.) stach dabei mit zwei Toren und einem Assist für die deutlich überlegenen Franken heraus.

Nürnberg verbesserte sich damit auf Platz acht der Tabelle und festigte zumindest die Position in den Rängen, die zur Teilnahme an den Pre-Playoffs berechtigen.

Nur die ersten Sechs qualifizieren direkt für die Meisterrunde.

DEL: Auch Wolfsburg in Isolation

Die Grizzlys Wolfsburg aus der DEL befinden sich nach einigen positiven Coronatests in häuslicher Isolation und werden nicht zu ihren Spielen am Wochenende antreten können. Die Maßnahme betreffe "die gesamte Mannschaft, inklusive des Trainer- und Betreuerstabs", das teilte der Klub am Donnerstag mit.

Die für Freitag und Sonntag geplanten Spiele gegen die Krefeld Pinguine und die Augsburger Panther müssen damit zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Den betroffenen Personen gehe es den Umständen entsprechend gut, die genaue Zahl der Coronafälle nannten die Grizzlys nicht.

Der Spielplan der DEL wird in diesen Tagen massiv durcheinandergewirbelt. Erst am Dienstag hatten sich Red Bull München und die Iserlohn Roosters in Isolation begeben müssen.