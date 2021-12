Die U20-Eishockey-Weltmeisterschaft steht vor der Tür. Wie Ihr beim Großereignis in Kanada die Partien der deutschen Nationalmannschaft live im TV und Livestream sehen könnt, erklären wir Euch hier.

Eishockey U20 WM, Übertragung: Wann und wo findet die Weltmeisterschaft statt?

Wenige Tage noch, dann beginnt die U20-Eishockey-Weltmeisterschaft 2022. Ausgetragen wird sie in Kanada. Gespielt wird an zwei Standorten in der Provinz Alberta: Edmonton und Red Deer. Insgesamt kämpfen zehn Nationalmannschaften um die Weltmeisterschaft. Diese werden in zwei Gruppen, die jeweils aus fünf Teams bestehen, aufgeteilt.

Bei der WM mit dabei ist auch die deutsche Nationalmannschaft, die in der Gruppe A auf Gastgeber Kanada, Finnland, Tschechien und Nachbar Österreich trifft. Die Gruppe B bilden die USA, Russland, Schweden, Slowakei und die Schweiz.

Der erste Vorrundenspieltag findet am Sonntag, den 26. Dezember, statt. Das DEB-Team eröffnet mit einem Duell gegen Finnland um 20 Uhr deutscher Zeit das Turnier.

Eishockey U20 WM, Übertragung: Die beiden Gruppen im Überblick

Gruppe A Gruppe B Deutschland Russland Finnland Schweden Kanada USA Tschechien Slowakei Österreich Schweiz

© getty Die deutsche U20-Hockey-Nationalmannschaft trifft im ersten WM-Spiel auf Finnland.

Eishockey U20 WM, Übertragung: So seht Ihr die Spiele der deutschen Mannschaft live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die U20-Weltmeisterschaft liegen bei Magenta Sport. Der Pay-TV-Sender wird deshalb jedoch trotzdem nicht jedes einzelne Spiel des Turniers übertragen. Aus deutscher Sicht wichtig: In der Vorrunde werden alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft gezeigt. Ab dem Viertelfinale seht Ihr dann nicht nur die Begegnungen der Deutschen, sondern alle K.o.-Spiele live bei Magenta Sport.

Gratis bekommt Ihr die Weltmeisterschaft bei Magenta Sport nicht zu sehen, es sei denn Ihr seid MagentaTV-Kunden. Damit der Rest auf die Spiele zugreifen kann, wird ein kostenpflichtiges Magenta-Sport-Abonnement benötigt. Was es für das Abo zu bezahlen gibt, ist abhängig davon, ob Ihr Kunden bei der Telekom seid oder nicht. Während Telekom-Kunden das Angebot ein Jahr lang kostenlos nutzen dürfen und erst danach 4,95 Euro pro Monat (Jahresabo) zahlen müssen, bezahlen Nicht-Telekom-Kunden entweder 9,95 Euro pro Monat für das Jahresabo oder 16,95 Euro pro Monat für das Monatsabo und bekommen zusätzlich auch keine Gratisperiode angeboten.

Gegen Finnland wird folgendes Personal von Magenta Sport eingesetzt:

Kommentar: Christoph Stadtler

Christoph Stadtler Experte: Patrick Ehelechner

Eishockey U20 WM, Übertragung: Der Spielplan der Deutschen bei der Weltmeisterschaft

Nach dem Eröffnungsspiel gegen Finnland setzt das DEB-Team seine Reise bei der U-20-Weltmeisterschaft gegen Tschechien und Kanada fort. Die Vorrunde wird dann mit einem Duell gegen Österreich abgeschlossen.

Wer zum Schluss der Vorrunde in seiner Gruppe auf Rang eins, zwei, drei oder vier landet, zieht ins Viertelfinale ein. Lediglich eine Nation pro Gruppe muss sich also frühzeitig aus dem Turnier verabschieden.