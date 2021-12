Eishockey U20 WM: Datum, Termine, Gruppen, Übertragung im TV und Livestream

Im Eishockey steht die U20-WM kurz bevor. Hier bekommt Ihr alle Informationen zu dem Turnier: Datum, Termine, Gruppen sowie Übertragung im TV und Livestream.

Edmonton und Red Deer: Das sind die Austragungsorte der U20-Weltmeisterschaft im Eishockey, die vom 26. Dezember 2021 bis zum 5. Januar 2022 stattfindet. Das Turnier findet demzufolge einmal mehr in Kanada statt - unter anderem mit der deutschen Auswahl.

Eishockey U20 WM: Gruppen

Die DEB-Junioren befinden sich bei der WM in Gruppe A. Ihre Kontrahenten sind dort Finnland, Kanada, Tschechien und Österreich. Will Deutschland weiterkommen, muss mindestens der vierte Platz erreicht werden.

Die Vorrunde ist in zwei Gruppen aufgeteilt. In Gruppe B kämpfen derweil Russland, Schweden, die USA, die Slowakei und die Schweiz um das Weiterkommen.

Gruppe A Gruppe B Deutschland Russland Finnland Schweden Kanada USA Tschechien Slowakei Österreich Schweiz

Eishockey U20 WM: Datum, Termine

Das Auftaktspiel am 26. Dezember bestreiten Finnland und Deutschland (20 Uhr). Für das Team von Trainer Tobi Abstreiter geht es schließlich gegen Tschechien (28. Dezember, 1 Uhr), Kanada (30. Dezember, 1 Uhr) und Österreich (31. Dezember, 20 Uhr) weiter.

Aufgrund der Zeitverschiebung finden einige Matches in Mitteleuropa nachts statt. Die Relegationsspiele sind für den 2. Januar, 3. Januar und 5. Januar angesetzt, der Startschuss fällt jeweils um 18 Uhr.

Wie weit schafft es Deutschlands U20 bei der WM?

Auch schon am 2. Januar ab 20.30 und 23 Uhr sowie am 3. Januar ab 1.30 Uhr und 4 Uhr finden die Viertelfinals statt, am 4. Januar stehen dann gleich das erste Halbfinale an. Start: 21 Uhr. Gleich danach, am 5. Januar ab 1 Uhr, geht es ins zweite Halbfinale.

Das Spiel um Platz drei steigt am 5. Januar ab 22 Uhr, das Finale am 6. Januar ab 2 Uhr morgens.

Eishockey U20 WM: Termine der deutschen U20-Nationalmannschaft

Termin Begegnung 26. Dezember, 20 Uhr Finnland - Deutschland 28. Dezember, 1 Uhr Deutschland - Tschechien 30. Dezember, 1 Uhr Kanada - Deutschland 31. Dezember, 20 Uhr Deutschland - Österreich

Eishockey U20 WM: Übertragung im TV und Livestream

Wird es die Eishockey-WM im U20-Bereich live im TV und Livestream zu sehen geben? Die für alle Fans und Interessenten erfreuliche Antwort: ja - wenn auch nicht im frei zu empfangenden Fernsehen.

MagentaSport hat sich die Rechte an der Übertragung des Turniers gesichert, wobei das nicht bedeutet, dass der Dienst der Telekom auch alle Partien live ausstrahlt. Gezeigt werden alle Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft sowie alle Spiele ab dem Viertelfinale.

Auf MagentaSport zurückgreifen könnt Ihr nicht bloß mittels Eures Telekom-Receivers. Habt Ihr ein Abonnement abgeschlossen, lässt sich das TV-Angebot auch auf mobilen Endgeräten wie Smartphone oder Tablet via App und am Computer via Internetbrowser als Livestream abrufen.

Mit der MagentaSport App lässt sich das Angebot von MagentaSport auf dem Smart TV abrufen. Für MagentaTV-Kunden sind die Spiele ohne weitere Kosten über die MagentaTV-Plattformen frei empfangbar.

Christoph Stadtler und Christoph Fetzer werden als Kommentatoren im Einsatz sein, Patrick Ehelechner ist bei den deutschen Spielen als Experte mit von der Partie.