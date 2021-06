Viertelfinale bei der Eishockey-WM: Heute trifft Deutschland auf die Schweiz. Hier könnt Ihr das komplette Spiel im Liveticker verfolgen.

Nach dem Sieg gegen Gastgeber Lettland steht die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft im Viertelfinale der WM. Hier könnt Ihr das Spiel gegen die Schweiz im Liveticker verfolgen.

Eishockey WM Viertelfinale: Deutschland vs. Schweiz heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Als leichter Favorit sind heute wohl die Schweizer einzuschätzen, die sich in Vorrundengruppe A deutlich souveräner in die Runde der letzten Acht spielten als die deutsche Auswahl. Zudem verfügt Trainer Patrick Fischer über einen nominell starken Kader. Deutschland sei "sicher keine unlösbare Aufgabe", so Fischers Einschätzung.

Vor Beginn: Der erste Bully findet heute um 15.15 Uhr statt. Parallel stehen die USA und die Slowakei auf dem Eis, den Liveticker dazu findet Ihr hier.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker zum Viertelfinale der Eishockey-WM zwischen Deutschland und der Schweiz!

© getty Die Schweiz hat sich souverän fürs Viertelfinale der Eishockey-WM qualifiziert.

Eishockey WM Viertelfinale: Deutschland vs. Schweiz heute im TV und Livestream

Wie alle Spiele der diesjährigen Eishockey-WM ist auch das Viertelfinale zwischen Deutschland und der Schweiz heute live bei Sport1 zu sehen.

Neben der TV-Übertragung bietet der Münchener Sender einen kostenlosen Livestream an. Start in die Übertragung ist um 14 Uhr.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Eishockey-WM: Der Kader des DEB-Teams