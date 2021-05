Die Eishockey-WM steht vor der Tür. Doch wo läuft die Übertragung der Weltmeisterschaft? Dieser Artikel verrät Euch, wie Ihr das Turnier live im Free-TV und Livestream sehen könnt.

In der kommenden Woche beginnt die Eishockey-WM. Am 21. Mai steigt das Eröffnungsspiel der diesjährigen Weltmeisterschaft.

Eishockey WM, Übertragung: Weltmeisterschaft live im Free-TV und Livestream sehen

Gespielt wird das Turnier im lettischen Riga. Ursprünglich hatte die WM in Lettland und Belarus stattfinden sollen. Aufgrund der politischen Lage in Belarus findet nun jedoch das gesamte Turnier auf dem Baltikum statt. Wegen der Corona-Pandemie finden alle Partien in Riga statt.

Eishockey WM, Übertragung: Weltmeisterschaft live im Free-TV sehen

Ihr wollt die Weltmeisterschaft live im Free-TV verfolgen? Dann haben wir gute Nachrichten für Euch: Große Teile des Turniers werden im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

Zum einen ist das bei Sport1 möglich. Der Münchner Sportsender zeigt alle Spiele des deutschen Teams live und in voller Länge. Das DEB-Team könnt Ihr also stets bei Sport1 verfolgen.

Doch das ist noch nicht alles: Auch weitere Spitzenspiele überträgt Sport1 live. Eines der Topspiele, die auf dem Privatsender zu sehen sein werden, ist zum Beispiel das Aufeinandertreffen der USA und Kanada.

Doch Sport1 zeigt die Spiele nicht alle exklusiv. Auch MagentaSport besitzt die Rechte an der Eishockey-Weltmeisterschaft und zeigt ebenfalls alle Spiele des deutschen Teams live. Und: Die Eishockey-WM zeigt MagentaSport kostenfrei, Ihr müsst also kein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Eishockey WM, Übertragung: Weltmeisterschaft im Livestream sehen

Ihr müsst die WM natürlich nicht im klassischen Fernsehen anschauen. Auch im Internet gibt es Optionen, um so manches Spiel des Turniers zu sehen.

Sport1 bietet zu jedem Spiel, das auf dem Sportsender gezeigt wird, einen Livestream an. Hier könnt Ihr den Livestream aufrufen.

Auch MagentaSport bietet einen Livestream seiner Übertragungen an. Diesen könnt Ihr hier verfolgen. Wie bereits erwähnt: Zur Eishockey-WM müsst Ihr kein kostenpflichtiges Abo abschließen, die Übertragungen sind kostenlos zu sehen.

Eishockey WM, Übertragung: Weltmeisterschaft live im Free-TV und Livestream sehen - alle Infos

Datum: 21. Mai bis 6. Juni 2021

21. Mai bis 6. Juni 2021 Ort: Riga (Lettland)

Riga (Lettland) Übertragung: Sport1 , MagentaSport1

, Livestream: Sport1, MagentaSport1

Eishockey WM, Übertragung: Weltmeisterschaft live im Free-TV und Livestream sehen - der Spielplan im Überblick

Eishockey WM: Spielplan Gruppe A

Datum Team 1 Team 2 Uhrzeit 21.5 Russland Tschechien 15.15 Uhr 21.5 Belarus Slowakei 15.15 Uhr 22.5 Dänemark Schweden 11.15 Uhr 22.5 Großbritannien Russland 15.15 Uhr 22.5 Tschechien Schweiz 19.15 Uhr 23.5 Großbritannien Slowakei 11.15 Uhr 23.5 Belarus Schweden 15.15 Uhr 23.5 Dänemark Schweiz 19.15 Uhr 24.5 Slowakei Russland 15.15 Uhr 24.5 Tschechien Belarus 19.15 Uhr 25.5 Großbritannien Dänemark 15.15 Uhr 25.5 Schweden Schweiz 19.15 Uhr 26.5 Russland Dänemark 15.15 Uhr 26.5 Belarus Großbritannien 19.15 Uhr 27.5 Schweiz Slowakei 15.15 Uhr 27.5 Dänemark Belarus 19.15 Uhr 28.5 Schweden Großbritannien 15.15 Uhr 28.5 Dänemark Belarus 19.15 Uhr 29.5 Tschechien Großbritannien 11.15 Uhr 29.5 Schweiz Russland 15.15 Uhr 29.5 Slowakei Schweiz 19.15 Uhr 30.5 Belarus Schweiz 15.15 Uhr 30.5 Schweden Slowakei 19.15 Uhr 31.5 Tschechien Dänemark 15.15 Uhr 31.5 Russland Schweden 19.15 Uhr 1.6 Schweiz Großbritannien 11.15 Uhr 1.6 Slowakei Tschechien 15.15 Uhr 1.6 Russland Belarus 19.15 Uhr

Eishockey WM: Spielplan Gruppe B