Bei den DEL-Playoffs stehen die entscheidenden dritten Spiele im Viertelfinals an. Wir geben Euch alle Infos zur Übertragung und sagen Euch, wie Ihr die Spiele live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt.

DEL, Übertragung: So liefen die bisherigen Playoffs

Aufgrund der Corona-Pandemie war nicht nur die Hauptrunde der DEL verkürzt, sondern auch die Playoffs werden in verkürzter Version ausgetragen. Anstelle von "Best of Seven" werden alle Serien im Modus "Best of Three" gespielt.

Im Viertelfinale spielen nur die Teams innerhalb einer Division gegeneinander, ehe im Halbfinale dann gekreuzt gespielt wird.

Bereits in den ersten Spielen des Viertelfinals gab es einige Überraschungen, die Adler Mannheim, Eisbären Berlin und der EHC Red Bull München wurden allesamt ihrer Favoritenrolle nicht gerecht und verloren ihr jeweiliges Auftaktspiel. Während die Adler und Eisbären in Spiel 2 die Machtverhältnisse geraderücken konnten, verabschiedete sich der Mitfavorit aus München bereits im Viertelfinale.

Der ERC Ingolstadt ist dagegen überraschend erster und bisher einziger Halbfinalist.

DEL Playoffs: Die Ergebnisse der bisherigen Viertelfinals

Datum Spiel Ergebnis 20.4.2021 Eisbären Berlin - Iserlohn Roosters 3:4 20.4.2021 Fischtown Pinguins Bremerhaven - Grizzlys Wolfsburg 4:2 20.4.2021 Adler Mannheim - Straubing Tigers 2:3 OT 20.4.2021 EHC Red Bull München - ERC Ingolstadt 1:4 22.04.2021 Iserlohn Roosters - Eisbären Berlin 0:6 22.04.2021 Grizzlys Wolfsburg - Fischtown Pinguins Bremerhaven 3:2 22.04.2021 Straubing Tigers - Adler Mannheim 1:3 22.04.2021 ERC Ingolstadt - EHC Red Bull München 5:4 OT

DEL, Übertragung: Playoffs heute live im Free-TV und Livestream

Heute stehen nun die drei restlichen Entscheidungen über die Teilnehmer des Halbfinals an.

Die Eisbären Berlin empfangen die Iserlohn Roosters, die Fischtown Pinguins Bremerhaven die Grizzlys Wolfsburg und die Adler Mannheim die Straubing Tigers.

Alle Partien starten am heutigen Samstag (24. April) zeitgleich um 17.30 Uhr. Von den drei Spielen könnt Ihr allerdings nur Spiel 3 zwischen den Adler Mannheim und den Straubing Tigers im Free-TV verfolgen. Sport1 überträgt das Duell ab 17.25 live im TV und im kostenlosen Livestream.

Wenn Ihr alle Spiele live sehen wollt, müsst Ihr auf Magenta Sport zurückgreifen. Falls Ihr Kunde der Telekom seid, empfangt Ihr den Dienst die ersten zwölf Monate kostenfrei und anschließend für 4,95 Euro im Monat. Als Nicht-Kunden könnt Ihr Magenta Sport im Jahresabo für 9,95 Euro pro Monat oder im Monatsabo für 16,95 Euro erwerben.

DEL Playoffs: Die heutigen Spiele

Datum Spiel 24.4.2021 Eisbären Berlin - Iserlohn Roosters 24.4.2021 Fischtown Pinguins Bremerhaven - Grizzlys Wolfsburg 24.4.2021 Adler Mannheim - Straubing Tigers

© getty Die Grizzlys Wolfsburg kämpfen ums DEL-Halbfinale.

DEL Playoff, Übertragung: Die Spiele im Liveticker

Wer keinen Zugriff auf eine der übrigen Übertragungen hat, ist bei SPOX bestens aufgehoben. Wir tickern alle drei Partien einzeln für Euch!