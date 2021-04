Playoffs in der DEL! Die Eishockey-Cracks der höchsten deutschen Liga kämpfen um den Meistertitel. Alle Informationen zum Halbfinale heute findet Ihr hier.

Spiel 1 im Halbfinale der DEL-Playoffs ist bereits über die Bühne gegangen. Am heutigen Mittwoch stehen die zweiten Spiele an. Dieses Mal gastieren die Adler Mannheim bei den Grizzlys Wolfsburg. Außerdem empfängt der ERC Ingolstadt die Eisbären Berlin.

Hier gibt es alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Livestream sowie zum Liveticker.

DEL-Playoffs, Übertragung: Halbfinale heute live im Free-TV und Livestream

Es gibt am heutigen Mittwoch gleich mehrere Wege, die beiden Halbfinalpartien zu verfolgen. Sowohl im Pay-TV als auch im Free-TV ist heute Eishockey zu sehen.

DEL-Playoffs, Übertragung: Halbfinale heute live im Free-TV

Für die Übertragung im Free-TV zeichnet sich Sport1 verantwortlich. Der Sportsender zeigt die Partie ERC Ingolstadt gegen die Eisbären Berlin live ab 20.15 Uhr. Die Begegnung Wolfsburg gegen Mannheim ist dagegen nicht im frei empfangbaren TV zu sehen.

DEL-Playoffs, Übertragung: Halbfinale heute live im Pay-TV

Dagegen zeigt Magenta Sport beide Spiele live und in voller Länge. Ab 18.15 Uhr beginnt die Sendung. Telekom-Kunden können den Dienst im ersten Jahr kostenfrei empfangen. Danach kostet er 4,95 Euro im Monat.

Mit folgender Besetzung begleitet Magenta Sport das Spiel zwischen Wolfsburg gegen Mannheim:

Kommentator: Patrick Bernecker

Moderator: Konstantin Klostermann

Experte: Christoph Schubert

Mit folgender Besetzung begleitet Magenta Sport das Spiel zwischen Ingolstadt gegen Berlin:

Kommentator: Basti Schwele

Moderator: Sascha Bandermann

Experte: Christoph Ullmann

DEL-Playoffs, Übertragung: Halbfinale heute live im Livestream

Neben der TV-Übertragung bietet Magenta Sport auch Livestreams zu beiden Spielen an. Diese können auch Personen, die nicht zum Telekom-Kundenstamm zählen, ansehen.

Dafür wird aber ein Abo benötigt. Ein Jahres-Abonnement kostet 9,95 Euro monatlich, ein Monats-Abo kostet 16,95 Euro monatlich. Hier geht es zu den Livestreams.

Bei Sport1 habt Ihr immerhin Zugriff auf einen kostenlosen Livestream. Hier seht Ihr jedoch nur das Spiel zwischen dem ERC Ingolstadt und den Eisbären Berlin.

DEL-Playoffs Halbfinale: Spielplan

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 26. April 18:15 Uhr Eisbären Berlin ERC Ingolstadt 3:4 1 26. April 20:15 Uhr Adler Mannheim Grizzlys Wolfsburg 4:1 2 28. April 18:15 Uhr Grizzlys Wolfsburg Adler Mannheim 2 28. April 20:15 Uhr ERC Ingolstadt Eisbären Berlin 3 (falls nötig) 30. April 18:15 Uhr Eisbären Berlin ERC Ingolstadt 3 (falls nötig) 30. April 20:15 Uhr Adler Mannheim Grizzlys Wolfsburg

DEL-Playoffs, Halbfinale: Modus

Anders als in den Vorjahren wird der Sieger nicht nach dem Best-of-Seven-Modus ausgespielt, bei dem ein Team vier Spiele gewinnen muss, um in die nächste Runde einzuziehen, sondern nach dem Best-of-Three-Modus. Das heißt: Statt bisher vier Siegen reichen in diesem Jahr zwei Siege, um in die nächste Runde einzuziehen. Dies gilt dann später auch für das Finale.

DEL-Playoffs: Halbfinale heute im Liveticker

Nicht nur in der regulären Saison sondern auch in den Playoffs haben wir den Puck in der DEL immer im Blick. Mit unserem ausführlichen Liveticker halten wir Euch über die Spielstände sowie die wichtigsten Geschehnisse auf dem Eis auf dem Laufenden.

Hier geht es zum Liveticker Grizzlys Wolfsburg - Adler Mannheim

Hier geht es zum Liveticker ERC Ingolstadt - Eisbären Berlin

